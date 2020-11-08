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День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино

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8 листопада – День винороб та виноградаря - фото 1
8 листопада – День винороб та виноградаря

Цьогоріч 8 листопада ми відзначаємо День виноградаря та винороба. Це свято припадає на другу неділю листопада. Підготували для тебе цікаві питання про вино. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Розбиратися у вині – це мистецтво! Звичайно, не кожен може бути сомельє або винним критиком, проте, якщо ти поціновувач цього напою, то дещо все ж маєш знати.

Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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