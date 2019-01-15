День Вікіпедії: цікаві факти та маловідомі можливості онлайн-енциклопедії

15 січня у всьому світі святкується Wikipedia Day – день народження онлайн-енциклопедії Вікіпедія. Її автори і редактори – це тисячі людей по всьому світу, які беруть участь у написанні, доповненні та перекладі статей на понад 300 мов світу. У цьому році Вікіпедії виповнюється 18 років.

У 2001 році Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили онлайн-енциклопедію. Назву "Wikipedia" придумав Ларрі Сенгер. Він поєднав слова wiki (від гавайського "швидкий") і pedia (від "енциклопедія").

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За обсягом інформації і тематичним охопленням Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією з коли-небудь створюваних в історії людства. При виявленні помилок або фейкової інформації можна виправити помилки або додати нову інформацію. Знання кожної людини стають надбанням всіх.

Основний принцип статей Вікіпедії – нейтральна точка зору: тільки факти.

День Вікіпедії

Історія Вікіпедії

Перша стаття у Вікіпедії

15 січня 2001 року, Вікіпедія офіційно була запущена на новому домені, а на наступний день близько восьмої години вечора у ній з'явилася перша стаття – Wikipedia: UuU. Ця стаття була, по суті, пробою пера і містила у собі лише три слова на букву U: Uruguay, United States і United Kingdom.

Перша стаття у Вікіпедії

Уже через місяць кількість статей перевищила 1000, а 7 вересня 2001 року перевалила за 10 тисяч. Впродовж першого року існування Вікіпедії було створено понад 20 000 енциклопедичних статей.

Станом на травень 2018 року статті публікуються на 301 мові, сама ж Вікіпедія містить понад 40 мільйонів статей, а кількість нових статей в день – близько 800.

Українська Вікіпедія: перша стаття та цікава статистика

На цей час кількість статей української Вікіпедії становить 879 545 — за цим показником вона перебуває на 16-му місці серед усіх мовних розділів, на 11-му місці серед європейських вікіпедій та на 3-му місці серед вікіпедій слов'янськими мовами.

Станом на 14 січня 2019 налічується 436 026 зареєстрованих користувачів та 45 адміністраторів. Загальна кількість сторінок в українській Вікіпедії – 2 651 936.

Перша стаття українською мовою була опублікована 30 січня 2004 року з Японії. У цьому матеріалі розповідається усе про атом.

Перша стаття українською мовою

Як змінювався логотип Вікіпедії

Спочатку, у 2001 році тимчасовим логотипом Вікіпедії був обраний американський прапор. Однак такий вибір піддався численній критиці, тому що Вікіпедія анонсувалася, як багатомовна онлайн-енциклопедія.

У цьому ж році був оголошений конкурс на створення нового фірмового логотипа для Вікіпедії. В результаті був обраний логотип у вигляді сфери, на якому розташовувався напис англійською мовою з книги з математики Льюїса Керрола.

Згодом був оголошений ще один конкурс, за результатами якого перемогла версія логотипу у вигляді глобуса, зробленого з пазлів, у верхній частині якого відсутні деякі елементи. В результаті деяких доопрацювань, логотип Вікіпедії став таким, яким ми всі звикли його бачити: глобус з пазлів, на кожному елементі якого написані символи різними мовами.

Еволюція логотипу Вікіпедії

Маловідомі факти про Вікіпедію

Вікіпедія – невелика компанія. У Фонді Вікімедіа, який просуває і керує сайтом, працює всього 280 осіб.

До початку роботи над енциклопедією засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз пробував свої сили зовсім в іншому проекті. У 1996 році Вейлз разом з Тімом Шеллом заснували компанію Bomis, яка займалася просуванням пошукової системи для чоловіків Bomis.com. Платний розділ цього ресурсу містив порнографічний контент.

Прообразом Вікіпедії була Нупедія – енциклопедичний проект, заснований Джиммі Вейлзом і Ларрі Сенгером в березні 2000 року. На відміну від Вікіпедії, тут статті писалися і редагувалися професійними вченими. За три роки існування в цій енциклопедії з'явилося 25 закінчених статей і ще 74 статті, що перебували у процесі поліпшення та рецензування.

Цікаві факти про Вікіпедію

Вікіпедія є п'ятим за відвідуваністю сайтом у світі. Цей ресурс сьогодні – найбільший і найбільш популярний довідник на Землі. Деякі вчені називають Вікіпедію найбільш значущим об'єктом, створеним за всю історію людства.

У 2006 році в енциклопедії з'явився розділ неіснуючою "сибірською мовою", що являла собою кумедну суміш із старовинних регіональних говірок і сучасної лайки. За короткий термін цей розділ поповнився шістьма з половиною тисячами статей. Обман був виявлений тільки через рік, і 5 листопада 2007 року цей розділ був видалений.

Корисні можливості Вікіпедії

Покращена система пошуку. Найпопулярніша енциклопедія в світі повинна мати якісний пошук. Можливо хтось пам'ятає, що буквально кілька років тому пошуковий алгоритм Вікіпедії не міг змагатися з популярними пошуковими системами за якістю підбору інформації і часто для пошуку термінів і супутніх матеріалів у самій енциклопедії використовувався той же Google, а не внутрішній пошук самої Wiki. Тепер все інакше: новий алгоритм не тільки сповна реалізує функцію якісного і точного пошуку, але і забезпечує вибірку, ранжування, аналіз актуальності, а так само деякі інші функції пошуку. У результаті маємо зручний пошуковий інструмент, не менше практичний і професійний ніж сам Google.

Допоміжні вікна-картки. Ця корисна функція дуже економить час користувача. При наведенні на будь-яке активне посилання в енциклопедії спливаюча картка виводить коротку інформацію, яку можна отримати, перейшовши за посиланням. Таким чином, читаючи статтю, можна у двох словах прояснити для себе значення незрозумілого терміна без переходу на інші сторінки.

Спливаючі вікна еконоплять час користувачів

Створення особистої панелі інструментів. Можливості бета-версії Wiki дозволяють створити невелику інструментальну панель з найбільш актуальними для користувача опціями. Панель містить списки команд, допоміжні функції і опції для налаштувань. З її допомогою, можна набагато швидше працювати з функціоналом вільної енциклопедії коригуючи її під свої вимоги.

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