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День весняного рівнодення: вплив на всі знаки зодіаку

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20 березня – День весняного рівнодення - фото 1
20 березня – День весняного рівнодення

20 березня відбудеться весняне рівнодення! Космічні зміни такого типу здатні впливати на самопочуття та хід події. Читайте далі та дізнайтеся, як саме день весняного рівнодення вплине на вас.

Весняне рівнодення – це одна з основних астрономічних точок року у природі, які запускають певні процеси, що впливають на людину і на планету в цілому. Дізнайтесь, як саме день весняного рівнодення вплине на вас!

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До вашої уваги прогноз для всіх знаків зодіаку на цей день на українській мові!

Як весняне рівнодення вплине на вас 20 березня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, вам потрібно знати, що весняне рівнодення запускає потужну хвилю енергії, яка зберігає свою силу ще на пів року. Силу цієї хвилі можна використовувати для посилення ваших намірів, впровадження нових планів на фізичному рівні.

Телець

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Тільці, сонцестояння – важлива астрономічна подія, яка сприяє розширенню і створює імпульс для підведення проміжкових підсумків. Зауважте, що воно теж впливає на фізичний та емоційний стан, але не так інтенсивно як енергії рівнодення.

Близнюки

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Близнюки, у цій сонячній енергії, яка виливається на планету, закодовані світлові пакети інформації, які потрібно прийняти та заякорити через себе в Землі. Незадовго до такої події ви можете відчути зміну ритмів сну, підвищене вироблення мелатоніну організмом та підвищену збудливість.

Рак

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Раки, на вас чекає загострена чутливість до енергій, запахів, емоцій, а ще підготуйтеся до фізичної чутливості, а саме алергічних висипань та шкірних захворювань. Також можлива підвищена стомлюваність.

Лев

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Леви, якщо у вас з'явилися ознаки духовного грипу або інші симптоми занепаду духу, не лайте себе, не займайтеся самокопанням, впадаючи в самозвинувачення, що ви знову десь щось не побачили, що не допрацювали. Не зв'язуйте свій стан з особистим процесом вашої трансформації.

Діва

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Діви, прийміть себе і постарайтеся не звалювати на себе в цей період багато роботи. Будь-яка енергія, яка надходить на Землю, несе в собі імпульс змін. Це завжди інтенсивна трансформація.

Терези

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Терези, ​​якщо говорити безпосередньо про рівнодення, то в цей день ваша головна задача – зберігати рівновагу, не дозволяти зовнішнім факторам вивести вас з неї. Залишайтеся стійкими до коливань!

Скорпіон

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Скорпіони, утримайтеся в цей день від проведення трансформаційних практик, тимчасово зупиніть участь в тренінгах, використовуйте тільки ті інструменти, які спрямовані на набуття рівноваги та балансування.

Стрілець

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Стрільці, працюйте над балансуванням чоловічого і жіночого за допомогою мантр. Можна також слухати або співати свої улюблені мантри. Головне, щоб вони вам допомагали зберігати спокій і внутрішню гармонію.

Козеріг

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Козероги, якщо у вас якась зі сфер життя не влаштована, то на вас це буде інтенсивно впливати. Особливо важко буває тим, хто накопичив безліч завалів. Все це починає проявлятися з різних сторін.

Водолій

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Водолії, у медитації ви приймете та об'єднаєте духовний, матеріальний і фізичний Храми всередині себе в один єдиний. Ця практика працює на урівноваження духовного і матеріального.

Риби

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Риби, стан розширеної свідомості не триває довго. Тому всі ідеї та рішення записуйте якомога докладніше, щоб потім, коли ви повернетеся до свого звичайного стану, можна було взятися за їх реалізацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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