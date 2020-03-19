Саме на ці знаки Зодіаку високосний рік вплине найбільше

Різні знаки Зодіаку по-різному ставляться до забобонів. Хтось скептично перегортає гороскопи і вважає себе господарем своєї долі, а хтось з побоюванням прислухається до прогнозів.

Телець. Тельці впевнено і твердо стоять на своїх ногах, тому мало прислухаються, що там говорять навколишні про особливості високосного року або п'ятниці, 13-го. Вони навіть здатні висміяти занадто забобонних друзів.

Скорпіон. Скорпіони, мабуть, як ніхто інший зі знаків Зодіаку, знають всі особливості високосного року, перевіряють прикмети і вірять в легенди. Та до того ж ще й, залежно від отриманої інформації, вміють впливати на свою долю.

Водолій. Ексцентричні Водолії, скоріше, самі придумають собі прикмети і легенди, ніж прислухатимуться до вже існуючих. І вже точно нікому не дозволять зіпсувати собі настрій якимись забобонам.

І ще: Ці знаки Зодіаку після весілля змінюються не в кращу сторону