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Саме на ці знаки Зодіаку високосний рік вплине найбільше

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Життя - фото 1
Життя / youtube

Різні знаки Зодіаку по-різному ставляться до забобонів. Хтось скептично перегортає гороскопи і вважає себе господарем своєї долі, а хтось з побоюванням прислухається до прогнозів.

Телець. Тельці впевнено і твердо стоять на своїх ногах, тому мало прислухаються, що там говорять навколишні про особливості високосного року або п'ятниці, 13-го. Вони навіть здатні висміяти занадто забобонних друзів.

Скорпіон. Скорпіони, мабуть, як ніхто інший зі знаків Зодіаку, знають всі особливості високосного року, перевіряють прикмети і вірять в легенди. Та до того ж ще й, залежно від отриманої інформації, вміють впливати на свою долю.

Водолій. Ексцентричні Водолії, скоріше, самі придумають собі прикмети і легенди, ніж прислухатимуться до вже існуючих. І вже точно нікому не дозволять зіпсувати собі настрій якимись забобонам.

Саме на ці знаки Зодіаку високосний рік вплине найбільше - фото 393160

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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