Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення

20 березня в Україні переважатиме справді весняна погода: буде тепло та сухо майже у всіх областях. Точний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 березня в Україні втримається комфортна та сонячна погода, однак вже на вихідних варто готуватись до різкого похолодання та серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У День весняного рівнодення в Україні ще переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме квітневе тепло. Температура повітря на Півночі, наприклад, вже становитиме +9+12 градусів. На решті території України 20-го березня очікується +10+14 градусів. У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті +13+17 градусів. Дощі найбільш ймовірні у західних областях України та на Півдні", – поділилась вона.

У Києві 20 березня температура знизиться до +10+11, а суттєвих опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 20 березня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +13+15

Хмельницький +12+14

Житомир +11+13

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+15

Одеса +12+14

Херсон +14+16

Сімферополь +12+14

Полтава +12+14

Суми +9+11

Харків +12+14

Дніпро +13+15

Запоріжжя +13+15

Донецьк +11+13

Луганськ +12+14

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