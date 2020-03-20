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Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 березня в Україні переважатиме справді весняна погода: буде тепло та сухо майже у всіх областях. Точний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 березня в Україні втримається комфортна та сонячна погода, однак вже на вихідних варто готуватись до різкого похолодання та серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У День весняного рівнодення в Україні ще переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме квітневе тепло. Температура повітря на Півночі, наприклад, вже становитиме +9+12 градусів. На решті території України 20-го березня очікується +10+14 градусів. У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті +13+17 градусів. Дощі найбільш ймовірні у західних областях України та на Півдні", – поділилась вона.

У Києві 20 березня температура знизиться до +10+11, а суттєвих опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 20 березня у містах України:

Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення - фото 393122
  • Ужгород +16+18
  • Львів +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +12+14
  • Суми +9+11
  • Харків +12+14
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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