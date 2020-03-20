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Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
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20 березня в Україні переважатиме справді весняна погода: буде тепло та сухо майже у всіх областях. Точний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
20 березня в Україні втримається комфортна та сонячна погода, однак вже на вихідних варто готуватись до різкого похолодання та серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У День весняного рівнодення в Україні ще переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме квітневе тепло. Температура повітря на Півночі, наприклад, вже становитиме +9+12 градусів. На решті території України 20-го березня очікується +10+14 градусів. У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті +13+17 градусів. Дощі найбільш ймовірні у західних областях України та на Півдні", – поділилась вона.
У Києві 20 березня температура знизиться до +10+11, а суттєвих опадів не прогнозується.
Прогноз погоди на 20 березня у містах України:
- Ужгород +16+18
- Львів +12+14
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +10+12
- Луцьк +10+12
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +12+14
- Житомир +11+13
- Чернігів +13+15
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +14+15
- Одеса +12+14
- Херсон +14+16
- Сімферополь +12+14
- Полтава +12+14
- Суми +9+11
- Харків +12+14
- Дніпро +13+15
- Запоріжжя +13+15
- Донецьк +11+13
- Луганськ +12+14
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