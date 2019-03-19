День весняного рівнодення: що можна і не можна робити 20 березня

У день весняного рівнодення остаточно приходить астрономічна весна. Дізнайте, що можна і не можна робити 20 березня, аби зберегти традиції предків у цю дату!

За народним повір'ям, у цей день розділяється світло та темрява. Також у весняне рівнодення остаточно закінчується зима та холодні й морозні дні, а натомість приходить весна та тепла погода. У давні часи вважали, що це протистояння дня та ночі, добра та зла.

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У давнину цей день святкували дуже гучно й весело, випікали з тіста фігурки пташок. Вважалося, що радість та галас у цей день забезпечували весь рік позитивними подіями. Також у цей період здійснювалися найзаповітніші бажання, якщо хотіти щиро та дуже сильно.

Що можна робити у День весняного рівнодення

Ворожити, щоб побачити своє кохання та дізнатися стать першої дитини.

Цей день вважається найсприятливішим для вияву своїх почуттів. Зізнайтеся у коханні, якщо довго відтягуєте цей момент.

Напишіть список усіх негативних думок, які ви накопичили за рік, й спаліть цей папір. Вважається, що таким чином вогонь очистить та вбереже вас.

Подейкують, що у цей час панують дуже активні енергії. Якщо ви зможете взяти під контроль та правильно скерувати свою енергію, то це допоможе вам очистити думки від негативу.

На весняне рівнодення можна вдало визначити нові цілі та запланувати нові проекти.

Очистіть не тільки свої думки, але й своє житло. Влаштуйте велике прибирання, переберіть речі, позбудьтеся мотлоху та непотребу, який просто займає простір.

Попросіть у рідних вибачення. Примиріться з тими, з ким посварені.

Що не можна робити у весняне рівнодення

Не відправляйтеся в дорогу. Далекі подорожі у цей день не у пріоритеті.

Не конфліктуйте, не сваріться, не з’ясовуйте стосунки. Негатив нашкодить вашій енергії.

Не тримайте зла на людей, пробачте усім, хто зробив вам неприємно та боляче. Не тримайте образу в собі.

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