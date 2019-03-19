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День весняного рівнодення: що можна і не можна робити 20 березня
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У день весняного рівнодення остаточно приходить астрономічна весна. Дізнайте, що можна і не можна робити 20 березня, аби зберегти традиції предків у цю дату!
За народним повір'ям, у цей день розділяється світло та темрява. Також у весняне рівнодення остаточно закінчується зима та холодні й морозні дні, а натомість приходить весна та тепла погода. У давні часи вважали, що це протистояння дня та ночі, добра та зла.
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У давнину цей день святкували дуже гучно й весело, випікали з тіста фігурки пташок. Вважалося, що радість та галас у цей день забезпечували весь рік позитивними подіями. Також у цей період здійснювалися найзаповітніші бажання, якщо хотіти щиро та дуже сильно.
Що можна робити у День весняного рівнодення
- Ворожити, щоб побачити своє кохання та дізнатися стать першої дитини.
- Цей день вважається найсприятливішим для вияву своїх почуттів. Зізнайтеся у коханні, якщо довго відтягуєте цей момент.
- Напишіть список усіх негативних думок, які ви накопичили за рік, й спаліть цей папір. Вважається, що таким чином вогонь очистить та вбереже вас.
- Подейкують, що у цей час панують дуже активні енергії. Якщо ви зможете взяти під контроль та правильно скерувати свою енергію, то це допоможе вам очистити думки від негативу.
- На весняне рівнодення можна вдало визначити нові цілі та запланувати нові проекти.
- Очистіть не тільки свої думки, але й своє житло. Влаштуйте велике прибирання, переберіть речі, позбудьтеся мотлоху та непотребу, який просто займає простір.
- Попросіть у рідних вибачення. Примиріться з тими, з ким посварені.
Що не можна робити у весняне рівнодення
- Не відправляйтеся в дорогу. Далекі подорожі у цей день не у пріоритеті.
- Не конфліктуйте, не сваріться, не з’ясовуйте стосунки. Негатив нашкодить вашій енергії.
- Не тримайте зла на людей, пробачте усім, хто зробив вам неприємно та боляче. Не тримайте образу в собі.
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