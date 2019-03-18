День Весняного рівнодення 2019: прикмети, традиції і ворожіння

20 березня відбувається весняне рівнодення, яке вважається стартом астрономічної весни. Якщо нині ми можемо навіть і не згадати про цю подію, то для наших предків це було справжнє свято.

Справжня весна вже дуже близько! 20 березня рівно о 12:28 день почне ставати довшим. А ще вам можуть снитися віщі сни і збуватися бажання, а що вже говорити про ворожіння та інші ритуали...

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Що насправді відбувається?

Вся природа на час "завмирає", балансуючи між світлом і темрявою. У наших далеких предків цей день означав не тільки протистояння дня і ночі, але також добра і зла. Вважалося, що це час пробудження всіх земних сил і енергій.

20 березня відбувається весняне рівнодення / adhara

День Землі і Рівнодення

День весняного рівнодення і день Землі нерозривно пов'язані, оскільки у багатьох країнах світу відзначаються в один день. Міжнародний День Землі був встановлений в 1971 році. Але історія встановлення цього свята почалася трохи раніше, а саме зі звернення ООН до народів світу. У цьому повідомленні вони говорили про важливість дружби усіх народів на Землі, що обов'язок кожного з нас підтримувати це і не допускати війни.

Прикмети

Рівнодення з давніх часів вважається магічним святом, а тому навіть думки людини в цей день можуть зробити сильний вплив на подальшу долю. Тому наші предки вірили, що в цей день думати потрібно тільки про хороше, щоб в майбутньому році все було добре.

У цей день думати потрібно тільки про хороше / Yablo

Якщо на свято тепла погода, то заморозків можна вже і не чекати.

Яка погода буде в цей день, така буде і наступні 40 днів.

Сумувати в День Весняного Рівнодення не можна ні в якому разі, інакше проведеш весь рік у зневірі.

Вважалося, чим радісніше і веселіше пройде цей день, тим краще пройде і весь рік.

Ворожіння

Оскільки це свято вважається ще й магічним, то ворожіння набували особливої сили. Адже багато хто вірив, що сили добрих відьом і злих зрівнювалися. Наші пращури пекли млинці, і якщо перший млинець не грудкою, то вони вірили, що вийдуть заміж вже в цьому році.

День Весняного рівнодення: прикмети і традиції / placen

Коли дівчина хотіла дізнатися якої статі буде її перша дитина, то вона стежила за тим, хто візьме перший млинець зі святкового столу. Якщо чоловік, то потрібно чекати хлопчика, і відповідно якщо жінка, то дівчинка.

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