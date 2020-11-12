AC/DC – Realize: слухай нову пісню від легендарних рокерів

Знамениті AC/DC випустили трек Realize, який увійде до їхньої майбутньої платівки, і це точно варто почути!

Австралійці AC/DC не припиняють тішити шанувальників свіжими треками після кількарічної перерви. Тепер у класичному складі команда випустила другий сингл під назвою "Realize", який потрапить до майбутнього альбому "Power Up". Вийде у світ свіжа платівка вже 13 листопада.

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Нагадаємо, що у вокаліста Браяна Джонсона у 2016 році почались серйозні проблеми зі слухом, через які й довелось зробити перерву у творчості. Однак поява нових хітів підтверджує, що AC/DC залишаються легендарними завжди і не зраджують собі у створенні якісної музики.

AC/DC – Realize: слухати пісню онлайн:

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