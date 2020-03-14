На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
- 52
14 березня в Україні відзначають доволі нове, але важливе свято – День українського добровольця! До такої дати зібрали особливі привітання та поздоровлення у картинках. Обирайте на свій смак та вітайте своїх рідних та знайомих з цим днем!
День українського добровольця є особливою датою, адже її відзначають на честь добровольців, які 14 березня 2014 року стали на самооборону України. Цей день встановлено не лише для того, щоб пам'ятати, через що пройшла і проходить зараз наша країна, а й щоб вшанувати та підтримати героїзм всіх захисників нашої незалежності.
І ще: Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
Якщо у вас є знайомі або друзі, які служать або захищають Україну іншими способами, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!
Натискайте на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:
- Привітання у прозі Днем українського добровольця
- Поздоровлення у віршах з Днем добровольця
- Привітання з Днем добровольця у картинках
Привітання з Днем українського добровольця своїми словами
***
Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що сами ми повинні відстоювати добробут та щастя нашої країни. Нехай вам не доводиться стикатись зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!
***
Хочу побажати всім захисникам України, не залежно від того в якому статусі і як ви її захищаєте — ПЕРЕМОГИ! Перемоги над ворогами та віри у світле майбутнє!
***
Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників України. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо!
***
Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!
***
Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!
***
Щиро вітаємо Вас з 14 березня - святом відваги, мужності, доблесті і честі. У день добровольців України з щирого серця бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!
Вітання з Днем українського добровольця у віршах
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
***
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам - безхмарного життя!
***
З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
З Днем добровольця вітаю!
Ти сміливий без питань,
Мудрості тобі бажаю
І кохання без зітхань!
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
Поздоровлення у картинках з Днем українського добровольця
Читайте також: Привітання з Днем захисника України у прозі: побажання своїми словами
-
12:43Онука Софії Ротару затьмарила Манхеттен зухвалим міні
-
12:15Самоізоляція через коронавірус: що треба знати
-
11:45Три нові, цікаві гри у Steam, які не варто пропускати
-
11:14Кім Кардашян показала пікантне фото у мережі
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:448 вагомих причин щодня пити кефір
-
10:17Дівчина Кіану Рівза розповіла про стосунки з актором
-
09:49Польща закриває кордони через коронавірус
-
09:31Погода в Україні 14 березня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
-
08:56Броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 не піддається утилізації: епічне відео
-
08:34Kia Sorento нового покоління показали зовні і зсередини
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
21:54Журналіст влаштував битву камер Samsung Galaxy Z Flip і Google Pixel 4
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:37Науковці розповіли, як на людину впливає альтруїзм
-
21:2114 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
20:225 "здорових продуктів", яких слід уникати
-
19:56Ціни на флагманські Huawei P40 неприємно здивують Європу
-
19:42Співробітники Apple Store більше не пропонують приміряти AirPods і Apple Watch
-
19:22На битві поглядів Усик – Чісора українець покропив усіх антисептиком
-
19:13Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків
-
18:55Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів