День українського добровольця: найкращі привітання і картинки

14 березня в Україні відзначають доволі нове, але важливе свято – День українського добровольця! До такої дати зібрали особливі привітання та поздоровлення у картинках. Обирайте на свій смак та вітайте своїх рідних та знайомих з цим днем!

День українського добровольця є особливою датою, адже її відзначають на честь добровольців, які 14 березня 2014 року стали на самооборону України. Цей день встановлено не лише для того, щоб пам'ятати, через що пройшла і проходить зараз наша країна, а й щоб вшанувати та підтримати героїзм всіх захисників нашої незалежності.

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Якщо у вас є знайомі або друзі, які служать або захищають Україну іншими способами, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!

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Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що сами ми повинні відстоювати добробут та щастя нашої країни. Нехай вам не доводиться стикатись зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!

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Хочу побажати всім захисникам України, не залежно від того в якому статусі і як ви її захищаєте — ПЕРЕМОГИ! Перемоги над ворогами та віри у світле майбутнє!

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Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників України. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо!

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Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

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Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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Щиро вітаємо Вас з 14 березня - святом відваги, мужності, доблесті і честі. У день добровольців України з щирого серця бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

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З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

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З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

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Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

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Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

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З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

З Днем добровольця вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

***

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

Нікіта Тітов

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