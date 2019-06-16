Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

День святої Трійці: народні прикмети і забобони на Зелені свята

  • 363
16 червня – День святої Трійці - фото 1
16 червня – День святої Трійці

Цьогоріч в Україні свято Трійці припадає на неділю 16 червня. Цим днем розпочинаються Зелені свята. Дізнайтеся, які є прикмети та народні забобони у цей день.

Трійця настає на 50 день після Великодня. Тоді апостоли побачили Святий Дух. Будинки, квартири й храми в цей день прикрашають гілками, травою, квітами.

І ще: Трійця 2019: що можна і не можна робити на Зелені свята

Прикмети на Трійцю

  • Існує повір'я, що береза володіє особливою силою зростання, яку людина може використовувати.
  • На Трійцю березові гілки заплітають в коси. За традицією, у неділю на Трійцю проводили ритуал "ховання" берези. Треба зрізати молоді гілочки та топити їх у воді або виносити на хлібне поле. Подейкують, що такі дії принесуть родючість землі.
  • Також дівчата заплітали в косицю три гілочки та скріплювали їх червоною стрічкою або міцною травою. Такі дії мали принести щастя в любові, здоров'я та довголіття рідним.
  • Ще робили настій з листя берези, який володів цілющими властивостями.
  • Також гілочки берези слугують оберегом від нечистої сили. Їх встромляють в кути будинку, щоб їх чистота і цілющий дух передалися стінам.
  • Польові квіти, які побували в церкві, засушували й зберігали за іконами для різних потреб: їх клали під свіже сіно і в житницю, щоб не водилися миші, на грядки – для захисту від землерийок і інших шкідників, на горище, щоб попередити пожежу.
  • За повір'ям на Трійцю дівчатам потрібно збирати ранкову росу і вмиватися нею для краси обличчя та здоров'я.
  • Ще на Трійцю робили обряд на любов: влаштовували святковий обід, запрошували сусідів і родичів, стіл застеляли скатертиною. Після обіду скатертину не прали, а клали її на ніч під ліжко подружжя. Цей обряд мав допомогти зміцнити любов та взаєморозуміння між чоловіком і дружиною. Після прання скатертиною не користувалися до наступної Трійці.
  • Не можна ходити на берег, купатися заборонено – русалки, які живуть в вирах річок, в цей тиждень виходять з води. За повір'ям, русалки бояться запаху полину, тому візьміть гілочки цієї рослини з собою.
День святої Трійці: народні прикмети і забобони на Зелені свята - фото 334521

Обряд з вінком

За традицією дівчата приходили ввечері на Трійцю на річку, щоб поворожити. Сплетений напередодні квітковий вінок кидали у воду і спостерігали за ним.

  • Погано, якщо вінок потонув: заміж довго не вийдеш.
  • Якщо віночок пливе спокійно за течією, то в цьому році буде весілля.

До теми: Картинки з Святою Трійцею 2019: гарні відкритки і листівки на Зелені свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1055
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1361
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1540006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна