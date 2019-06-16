День святої Трійці: народні прикмети і забобони на Зелені свята

Цьогоріч в Україні свято Трійці припадає на неділю 16 червня. Цим днем розпочинаються Зелені свята. Дізнайтеся, які є прикмети та народні забобони у цей день.

Трійця настає на 50 день після Великодня. Тоді апостоли побачили Святий Дух. Будинки, квартири й храми в цей день прикрашають гілками, травою, квітами.

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Прикмети на Трійцю

Існує повір'я, що береза володіє особливою силою зростання, яку людина може використовувати.

На Трійцю березові гілки заплітають в коси. За традицією, у неділю на Трійцю проводили ритуал "ховання" берези. Треба зрізати молоді гілочки та топити їх у воді або виносити на хлібне поле. Подейкують, що такі дії принесуть родючість землі.

Також дівчата заплітали в косицю три гілочки та скріплювали їх червоною стрічкою або міцною травою. Такі дії мали принести щастя в любові, здоров'я та довголіття рідним.

Ще робили настій з листя берези, який володів цілющими властивостями.

Також гілочки берези слугують оберегом від нечистої сили. Їх встромляють в кути будинку, щоб їх чистота і цілющий дух передалися стінам.

Польові квіти, які побували в церкві, засушували й зберігали за іконами для різних потреб: їх клали під свіже сіно і в житницю, щоб не водилися миші, на грядки – для захисту від землерийок і інших шкідників, на горище, щоб попередити пожежу.

За повір'ям на Трійцю дівчатам потрібно збирати ранкову росу і вмиватися нею для краси обличчя та здоров'я.

Ще на Трійцю робили обряд на любов: влаштовували святковий обід, запрошували сусідів і родичів, стіл застеляли скатертиною. Після обіду скатертину не прали, а клали її на ніч під ліжко подружжя. Цей обряд мав допомогти зміцнити любов та взаєморозуміння між чоловіком і дружиною. Після прання скатертиною не користувалися до наступної Трійці.

Не можна ходити на берег, купатися заборонено – русалки, які живуть в вирах річок, в цей тиждень виходять з води. За повір'ям, русалки бояться запаху полину, тому візьміть гілочки цієї рослини з собою.

Обряд з вінком

За традицією дівчата приходили ввечері на Трійцю на річку, щоб поворожити. Сплетений напередодні квітковий вінок кидали у воду і спостерігали за ним.

Погано, якщо вінок потонув: заміж довго не вийдеш.

Якщо віночок пливе спокійно за течією, то в цьому році буде весілля.

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