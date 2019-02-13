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День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні

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Погода в Україні на завтра, 14 лютого - фото 1
Погода в Україні на завтра, 14 лютого

14 лютого, у День закоханих, в Україні очікується нестабільна погода. Частину областей накриють дощі зі снігом, а у частині буде сонячно та сухо.

14 лютого, у четвер, буде доволі колоритна погода з опадами, заморозками та відлигою. Про те, чого чекати у День закоханих від погоди, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчої ночі на Сході, а також на Сумщині та Чернігівщині, температура повітря знизиться до -4-8 градусів, у більшості областей вона становитиме 1-6 градусів морозу, на Заході від 2 тепла до 2 морозу. Завтра вдень буде відлига, близько нуля, у Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях 0-3 градуси морозу. На Півдні очікується +1+4 градуси", – поділилась вона.

Через атмосферний фронт на півночі, заході, а також Одещині та Вінниччині пройдуть дощі з мокрим снігом. А у решті областей очікується малохмарна і подекуди сонячна погода. Однак через коливання температури на рівні нуля на дорогах втримається ожеледиця.

У Києві 14 лютого буде хмарна, можливий незначний мокрий сніг, ожеледиця. Вночі до -3-6, а вдень – близько нуля.

"15 лютого, на Стрітення, в Україні переважатиме суха та відносно тепла погода, лише на Сході трохи поморозить", – додала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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