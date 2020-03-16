Гороскоп на 17 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Для Тельців день буде дуже активний й доведеться показати свою комунікабельність на максимум, а Скорпіонам потрібно зарядитися та озброїтися наполегливістю. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні день може принести важливі зміни, а ви отримаєте несподівану приємну звістку. Бізнесмени зможуть укласти вигідні контракти або знайти надійних партнерів. Також можливі незаплановані доходи.

Тільці, сьогодні вдалий день для зміни оточення, зав'язування нових зв'язків і знайомств з новими людьми. Ще на диво гарний для того, щоб звити затишне гніздечко з коханою людиною. Якщо ж це – якраз останнє, чого ви хочете, постарайтеся, щоб партнер про це не дізнався.

Близнюки, сьогодні можуть бути розчарування та невдачі в підприємницькій діяльності. Бажання прискорити деякі процеси ведуть лише до створення чергових перешкод. З іншого боку, дії, спрямовані на стабілізацію становища, також не дають бажаного ефекту.

Раки, бажано обмежити будь-які активні кроки, адже ви гнівливі, дієте на навколишніх гнітюче. Слід також обмежити й ділові контакти до мінімуму. Можливі конфлікти з керівництвом, впливовими людьми, офіційними органами, а візити, звернення до них не увінчаються успіхом.

Леви, обсяг роботи та вантаж відповідальності, які звалилася на вас, обтяжливі. Підготуйтеся до безлічі професійних проблем, адже можлива криза кар'єри. Тож сьогодні не найвдаліший день для зростання кар'єри та розв'язання фінансових питань.

Діви, помірність в щирому вираженні почуттів, спокій в вираженні своєї думки – ось що буде характерне вам сьогодні. В амурних справах варто проявити обережність, а при спілкуванні з колегами та керівництвом вам доведеться оборонятися, відстоюючи власні інтереси.

Терези, сьогодні вам доведеться часто займатися тим, що ви терпіти не можете робити. Але краще розправитися з неприємними обов'язками скоріше і розслабитися з почуттям виконаного обов'язку, ніж залишати їх наостанок або намагатися звалити на чужі плечі.

Скорпіони, сьогодні буде гарна можливість, щоб проявити силу духу і стійкість характеру. День буде відзначений високою активністю. Ваше почуття обережності може перешкодити вашій кар'єрі. Чудовий і бойовий настрій, отримані разом з чашкою ранкової кави, сприяють вашій працездатності.

Стрільці, сьогодні вірогідні конфлікти з близькими, особливо зі старшими родичами. Попри це, буде найкращий час для ділових поїздок і переговорів. Відповідний момент для з'ясування відносин з коханою людиною.

Козероги, виключіть сьогодні зі свого меню м'ясо, замініть його овочами. День досить напружений і є ризик захворіти. Будьте обережні – не завдайте собі травм та уважніше ставтеся до здоров'я!

Водолії, сьогодні доведеться трохи зменшити амбіції т переглянути задумане, оцінюючи можливі наслідки тих чи інших дій. Суспільство, схоже, ще не готове до того, що ви маєте намір йому підкорити.

Риби, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Настрій може зовсім опуститися до нуля, якщо тільки ви не зустрінете людину, спілкування з якою змусить вас забути про неприємності. Ваш настрій покращиться. Спортивні тренування повинні бути не дуже інтенсивними.

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