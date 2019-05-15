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День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята

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Листівки до Дня сім'ї - фото 1
Листівки до Дня сім'ї

День сім'ї відзначають щороку 15 травня у всьому світі. До такого важливого свята підготували красиві привітання у картинках та листівках. Поздоровте родичів з цим сімейним святом!

Міжнародний День сім'ї – це не просто свято, коли люди можуть нагадати, наскільки важливою є родиною. Щороку тема Дня змінюється, а у 2019 вона звучить, як "Сім'ї і заходи з боротьби зі зміною клімату". Однак це не означає, що не варто приділяти своїм близьким увагу через таку серйозну тематику.

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У цей день по всьому світу є власні традиції святкування, серед яких гучні вечірки, тематичні заходи, конкурси, концерти та різноманітні розваги. І, звісно ж, всі вітають та дякують один одному за те, що зараз мають. Поздоровте і своїх рідних та близьких гарними та оригінальними листівками з привітаннями до Дня Сім'ї.

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327559

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327560

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327565

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327566

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327567

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327568

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327569

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327570

День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята - фото 327571

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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