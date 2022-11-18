День сержанта Збройних сил України: Залужний привітав українських захисників – відео

18 листопада в Україні відзначають День сержанта ЗСУ, а в умовах війни це ще важливіша дата. У Генштабі не оминули увагою українських військових та привітали всіх сержантів і старшин.

Українські воїни щодня роблять титанічну роботу, щоб захистити нашу землю та наблизити перемогу України. Тож і 18 листопада, у День сержанта ЗСУ, Генштаб випустив особливе відео та вітання для українських захисників.

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Як наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, саме старшини та сержанти є лідерами для підлеглих та опорою для командирів.

На ваших плечах тримається військо. Ваш досвід безцінний. Ваші імена вже в історії. Вами пишаються і будуть пишатися покоління українців. Я теж безмежно пишаюся кожним із вас і дякую за службу. Схиляю голову перед світлою пам’яттю полеглих побратимів. Вітаю вас із Днем сержанта! Гордий бути з вами в одному строю. Разом до Перемоги! Честь! Відданість! Відповідальність! Професіоналізм! – написав Залужний.

Окремої уваги заслуговує ролик з кадрами з навчань, які проходять наші бійці:

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