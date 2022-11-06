Артилеристи показали, як нищать ППО окупантів на Херсонщині – відео

Українські воїни безупинно працюють над тим, щоб наблизити перемогу України у війні з російськими загарбниками. Цього разу своєю роботою на Херсонщині поділились артилеристи.

Кожного дня захисники звільняють з окупації наші міста та вказують єдиний правильний напрям російським загарбникам. Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади на своїй офіційній сторінці у фейсбуці показали, як у Херсонській області перетворюють ППО росіян у палаючий брухт.

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45 ОАБр нищить ППО окупантів на Херсонщині із допомогою аеророзвідки (група Luftwaffe) 129 ОБр ТрО (окрема бригада тероборони)! Артилеристи завжди готові допомогти авіації, знищуючи Панцирі, Тунгуски та інші види ППО ворога. Зачистивши напрямок від засобів ППО, ми готуємо безпечні умови для ефективної роботи наших авіаторів, – йдеться у повідомленні.

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Станом на 6 листопада армія росії втратила 75 930 одиниць особового складу, 202 засоби ППО та 1781 артилерійську систему. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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