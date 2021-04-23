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День психолога: ТОП 5 книг про психологію, емоції та стосунки
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23 квітня у світі відзначають День психолога. З цієї нагоди підготували для вас добірку психологічної літератури, яка допоможе вам розібратися зі своїми емоціями, з романтичними стосунками, з вихованням дітей й взаєминами з батьками та друзями.
Марк Лівін, Ілля Полудьонний "Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях"
- Видавництво: Наш Формат
Книга створена після того, як автори записувати психологічний подкаст. Тепер ця інформація доступна тим, хто надає перевагу тексту над звуком. Якщо у вас є конкретне запитання чи проблема, то можете відкривати та читати окремий розділ з книги. Глави досить невеликі за обсягом, тож ви не витратите багато часу на пошук відповіді. Для глибшого розуміння, автори надають посилання на додаткові джерела, які охочі зможуть пізніше дослідити. Таку психологічну швидку допомогу варто мати на своїй книжковій поличці.
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Робін Норвуд "Жінки, які кохають до нестями"
- Видавництво: Vivat
Всепоглинуща любов – це емоційна залежність, про яку розповідає Робін Норвуд. Звичайно, що книга не може замінити повноцінне лікування, проте прочитати цей текст все ж варто. Нехай це буде перший ваш крок. Подекуди він може бути болючим, викликати спротив, різні реакції, проте це буде шлях до зцілення. Неабияк важливо усвідомити та трансформувати свої дитячі травми, розібратися зі взаєминами з рідними. Розрізніть проблемні епізоди у вашому житті, станьте на шлях самопізнання та будьте надалі щасливі.
Володимир Станчишин "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією"
- Видавництво: Віхола
Ця книга доступна до розуміння будь-якому читачу, адже створена, наче підручник, у якому описуються різноманітні проблеми та шляхи виходу з криз. Володимир Станчишин створив ідеальний текст-дороговказ для тих, хто лише починає вибудовувати стосунки зі своєю тривожністю. Отримайте важливі знання про тривогу, панічні розлади, соціальну фобію, обсесивно-компульсивний синдром, посттравматичний стресовий розлад та депресію. Проте не забувайте, що такі терапевтичні книги найкраще поєднувати зі справжньою психологічною терапією у спеціаліста.
Анна Бикова "Самостійна дитина, або Як стати "лінивою мамою"
- Видавництво: Book Chef
Ви можете навіть не підозрювати, що є тривожними батьками. Ви можете вважати, що гіперопіка це не про вас. Але все ж варто прочитати цю книгу! Авторка розповідає про те, як виховати самостійну дитину. Також читач може прорефлексувати над книгою щодо взаємин зі своїми батьками. Анна Бикова легко та з гумором розбирає найчастіші конфліктні ситуації у сім'ях. Приклади та комікси допоможуть закріпити інформацію, яку виклала авторка.
Денiел Ґоулман "Емоційний інтелект"
- Видавництво: Vivat
Розвиток емоційного інтелекту – обов'язкова вправність людей у 21 столітті. Коли ти сам на сам цілодобово зі своїми та чужими емоції, вкрай важливо вміти розрізняти, розбиратися, фільтрувати, керувати, виражати. Автора пояснює складні речі цілком простою та легкою для розуміння мовою. Не обійшлося й без корисних прикладів з життя, а це значно спрощує розуміння. Окрім їжі для роздумів, читач отримає практику – способи та методи, як навчитися усвідомлювати свої емоції та контролювати їх. Якщо емоції заважають вам, руйнують плани, то ця книга саме для вас.
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