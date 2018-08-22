Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

День прапора 2018: програма святкування у Києві та Львові

  • 119
День прапора 2018 - фото 1
День прапора 2018 / rbc

День державного прапора за традицією відзначають 23-го серпня. У цей день в усіх містах України пройде низка урочистих і розважальних заходів.

З нагоди святкування Дня державного прапора України 2018 у Києві та Львові заплановано чимало цікавих заходів. І ми ознайомимо вас з повним переліком цікавих подій у цих містах України.

І ще: День Незалежності України 2018 у Львові: програма та розклад заходів

День прапора 2018: програма святкування у Києві

Подія: "Найдовший державний прапор України" – встановлення національного рекорду.
Де: Харківська площа.
Коли: 08:30

Подія: Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської ради та в інших районах Києва.
Де: вул. Хрещатик, 36.
Коли: 09:00.

Подія: Акція солідарності – символічний "живий ланцюг".
Де: Європейська площа біля Українського дому посольства Литви, Латвії та Естонії.
Коли: 18:00.

День прапора у Києві - фото 271583
День прапора у Києві

День прапора 2018: програма святкування у Львові

Подія: Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України
Де: На вулиці Винниченка біля будівлі ЛОДА.
Коли: 09:00

Подія: Урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України.
Де: центр Львова.
Коли: 09:10-09:25.

Подія: Мистецька частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Де: центр Львова.
Коли: 09:25-10:00

День прапора у Львові - фото 271582
День прапора у Львові

Читайте також: Вихідні в серпні 2018: скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461132
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Київ