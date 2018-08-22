День прапора 2018: програма святкування у Києві та Львові

День державного прапора за традицією відзначають 23-го серпня. У цей день в усіх містах України пройде низка урочистих і розважальних заходів.

З нагоди святкування Дня державного прапора України 2018 у Києві та Львові заплановано чимало цікавих заходів. І ми ознайомимо вас з повним переліком цікавих подій у цих містах України.

І ще: День Незалежності України 2018 у Львові: програма та розклад заходів

День прапора 2018: програма святкування у Києві

Подія: "Найдовший державний прапор України" – встановлення національного рекорду.

Де: Харківська площа.

Коли: 08:30

Подія: Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської ради та в інших районах Києва.

Де: вул. Хрещатик, 36.

Коли: 09:00.

Подія: Акція солідарності – символічний "живий ланцюг".

Де: Європейська площа біля Українського дому посольства Литви, Латвії та Естонії.

Коли: 18:00.

День прапора у Києві

День прапора 2018: програма святкування у Львові

Подія: Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України

Де: На вулиці Винниченка біля будівлі ЛОДА.

Коли: 09:00

Подія: Урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України.

Де: центр Львова.

Коли: 09:10-09:25.

Подія: Мистецька частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Де: центр Львова.

Коли: 09:25-10:00

День прапора у Львові

Читайте також: Вихідні в серпні 2018: скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності