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День подяки "заморозив" магістралі США: видовищне відео

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Цьогоріч у США рекордні пробки на День подяки - фото 1
Цьогоріч у США рекордні пробки на День подяки

Для мешканців Лос-Анджелеса щорічною традицією Дня подяки є не тільки святкова індичка на столі, але і стояння в багатокілометрових пробках. Утім, у цей день більшість американців поспішають до сімей в інші штати, а тому транспортний колапс характерний не тільки для цього каліфорнійського міста.

За даними CNBS, у 2019 році кількість людей, які подорожують з одного штату в інший у День подяки, досягла позначки 55 мільйонів – ця цифра враховує не тільки автомобілістів, але і тих, хто відправився в дорогу на поїздах і літаках. Аналітики підкреслюють, що це рекорд за останні 14 років. Для порівняння, у 2018 році цей показник становив 54 мільйонів, у 2017 – 50 мільйонів, а за рік до цього – 48 мільйонів.

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Однак найгірша транспортна ситуація саме в Лос-Анджелесі, який очолює рейтинг найбільш пробкових міст світу. Цьогоріч година пік припала на проміжок з 17:00 до 19:00 – саме в цей час на трасі 405, яка має по шість смуг у кожному напрямку, накопичилася найбільша кількість автомобілів.

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Джерело: Motor
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