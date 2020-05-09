День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну

9 травня світ відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На жаль, знання українців про цю дату спотворені радянськими міфами та ідеологемами, тож ми підготували добірку українських фільмів, які показують правду про події 75-річної давнини.

Білий птах з чорною ознакою

Жанр: драма

Рік: 1971

Країна: Україна (УРСР)

Тривалість: 93 хв

Режисер: Юрій Іллєнко

Сюжет. Буковина, 1937-1947 роки. Події розгортаються в українському селі біля кордону з Румунією, біля ріки Черемош. У центрі сюжету – велика сім'я Леся Дзвонаря. Румунізація та голод призвели до того, що населення зубожіє, а головний герой Дзвонар продає своїх синів у наймити, щоб вижити. Пізніше, у 1940 році, ця земля стає власність СРСР, а брати опиняються по різні боки барикад…

І ще: День пам'яті та примирення: що означає червоний мак і як його зробити власноруч

Хайтарма

Жанр: Історична драма

Рік: 2013

Країна: Україна

Тривалість: 90 хв

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

Сюжет. 1944 рік, сталінська депортація кримських татар. Реальні події. У центрі сюжету – льотчик, національний герой кримських татар Амет-Хана Султана. З Криму вигнали нацистських окупантів і з цієї причини Амет-Хану та його бойовим побратимам дозволити поїхати до батьків. Поки вони були Алупці, розпочалася операція з примусової депортації.

Далекий постріл

Жанр: історичний

Рік: 2005

Країна: Україна

Тривалість: 60 хв

Режисер: Валерій Шалига

Сюжет. 1942 рік, Друга світова. Події відбуваються в Україні. До полону німців попадають двоє чоловіків.Обидва воюють за Україну, але при тому є ворогами один одному, адже один – червоноармієць, а другий – упівець. Обидва вважають, що чинять правильно. Час та події розсудять їх.

1377 – спалені заживо

Жанр: документальний

Рік: 2009

Країна: Україна

Тривалість: 51 хв

Режисер: Іван Кравчишин

Сюжет. 1377 – це не просто цифра. Це кількість сіл, які спалили на території України під час нацистської окупації. Найбільше глядачу розповідають про село Корюківка на Чернігівщині. Там 1-2 березня 1943 року спалили 1290 будинків, у яких загинуло 6700 людей. Це село було найбільшим серед усіх, які знищили. Тож ця каральна операція вважається наймасштабнішою.

Червоний

Жанр: історичний, бойовик

Рік: 2017

Країна: Україна

Тривалість: 110 хв

Режисер: Заза Буадзе

Сюжет. Двоє українців потрапили на каторгу. Один – повстанець Червоний, другий – радянський льотчик Гуров. Вони воювали за різні ідеали, але коли опинилися в таборі, то зрозуміли, що Батьківщина у них все ж таки одна. Тож вони вирішили протистояти репресіям начальства разом – відчайдушно та небезпечно пробують вирватися на свободу й влаштовують ціле повстання.

До теми: 9 травня – вихідний: чи варто святкувати День перемоги в Україні