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День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
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9 травня світ відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На жаль, знання українців про цю дату спотворені радянськими міфами та ідеологемами, тож ми підготували добірку українських фільмів, які показують правду про події 75-річної давнини.
Білий птах з чорною ознакою
- Жанр: драма
- Рік: 1971
- Країна: Україна (УРСР)
- Тривалість: 93 хв
- Режисер: Юрій Іллєнко
Сюжет. Буковина, 1937-1947 роки. Події розгортаються в українському селі біля кордону з Румунією, біля ріки Черемош. У центрі сюжету – велика сім'я Леся Дзвонаря. Румунізація та голод призвели до того, що населення зубожіє, а головний герой Дзвонар продає своїх синів у наймити, щоб вижити. Пізніше, у 1940 році, ця земля стає власність СРСР, а брати опиняються по різні боки барикад…
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Хайтарма
- Жанр: Історична драма
- Рік: 2013
- Країна: Україна
- Тривалість: 90 хв
- Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв
Сюжет. 1944 рік, сталінська депортація кримських татар. Реальні події. У центрі сюжету – льотчик, національний герой кримських татар Амет-Хана Султана. З Криму вигнали нацистських окупантів і з цієї причини Амет-Хану та його бойовим побратимам дозволити поїхати до батьків. Поки вони були Алупці, розпочалася операція з примусової депортації.
Далекий постріл
- Жанр: історичний
- Рік: 2005
- Країна: Україна
- Тривалість: 60 хв
- Режисер: Валерій Шалига
Сюжет. 1942 рік, Друга світова. Події відбуваються в Україні. До полону німців попадають двоє чоловіків.Обидва воюють за Україну, але при тому є ворогами один одному, адже один – червоноармієць, а другий – упівець. Обидва вважають, що чинять правильно. Час та події розсудять їх.
1377 – спалені заживо
- Жанр: документальний
- Рік: 2009
- Країна: Україна
- Тривалість: 51 хв
- Режисер: Іван Кравчишин
Сюжет. 1377 – це не просто цифра. Це кількість сіл, які спалили на території України під час нацистської окупації. Найбільше глядачу розповідають про село Корюківка на Чернігівщині. Там 1-2 березня 1943 року спалили 1290 будинків, у яких загинуло 6700 людей. Це село було найбільшим серед усіх, які знищили. Тож ця каральна операція вважається наймасштабнішою.
Червоний
- Жанр: історичний, бойовик
- Рік: 2017
- Країна: Україна
- Тривалість: 110 хв
- Режисер: Заза Буадзе
Сюжет. Двоє українців потрапили на каторгу. Один – повстанець Червоний, другий – радянський льотчик Гуров. Вони воювали за різні ідеали, але коли опинилися в таборі, то зрозуміли, що Батьківщина у них все ж таки одна. Тож вони вирішили протистояти репресіям начальства разом – відчайдушно та небезпечно пробують вирватися на свободу й влаштовують ціле повстання.
До теми: 9 травня – вихідний: чи варто святкувати День перемоги в Україні
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