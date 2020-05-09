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День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну

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Пам'ятаємо. Перемагаємо - фото 1
Пам'ятаємо. Перемагаємо / Andriy Yermolenko

9 травня світ відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На жаль, знання українців про цю дату спотворені радянськими міфами та ідеологемами, тож ми підготували добірку українських фільмів, які показують правду про події 75-річної давнини.

Білий птах з чорною ознакою

  • Жанр: драма
  • Рік: 1971
  • Країна: Україна (УРСР)
  • Тривалість: 93 хв
  • Режисер: Юрій Іллєнко

Сюжет. Буковина, 1937-1947 роки. Події розгортаються в українському селі біля кордону з Румунією, біля ріки Черемош. У центрі сюжету – велика сім'я Леся Дзвонаря. Румунізація та голод призвели до того, що населення зубожіє, а головний герой Дзвонар продає своїх синів у наймити, щоб вижити. Пізніше, у 1940 році, ця земля стає власність СРСР, а брати опиняються по різні боки барикад…

І ще: День пам'яті та примирення: що означає червоний мак і як його зробити власноруч

Хайтарма

  • Жанр: Історична драма
  • Рік: 2013
  • Країна: Україна
  • Тривалість: 90 хв
  • Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

Сюжет. 1944 рік, сталінська депортація кримських татар. Реальні події. У центрі сюжету – льотчик, національний герой кримських татар Амет-Хана Султана. З Криму вигнали нацистських окупантів і з цієї причини Амет-Хану та його бойовим побратимам дозволити поїхати до батьків. Поки вони були Алупці, розпочалася операція з примусової депортації.

Далекий постріл

  • Жанр: історичний
  • Рік: 2005
  • Країна: Україна
  • Тривалість: 60 хв
  • Режисер: Валерій Шалига

Сюжет. 1942 рік, Друга світова. Події відбуваються в Україні. До полону німців попадають двоє чоловіків.Обидва воюють за Україну, але при тому є ворогами один одному, адже один – червоноармієць, а другий – упівець. Обидва вважають, що чинять правильно. Час та події розсудять їх.

1377 – спалені заживо

  • Жанр: документальний
  • Рік: 2009
  • Країна: Україна
  • Тривалість: 51 хв
  • Режисер: Іван Кравчишин

Сюжет. 1377 – це не просто цифра. Це кількість сіл, які спалили на території України під час нацистської окупації. Найбільше глядачу розповідають про село Корюківка на Чернігівщині. Там 1-2 березня 1943 року спалили 1290 будинків, у яких загинуло 6700 людей. Це село було найбільшим серед усіх, які знищили. Тож ця каральна операція вважається наймасштабнішою.

Червоний

  • Жанр: історичний, бойовик
  • Рік: 2017
  • Країна: Україна
  • Тривалість: 110 хв
  • Режисер: Заза Буадзе

Сюжет. Двоє українців потрапили на каторгу. Один – повстанець Червоний, другий – радянський льотчик Гуров. Вони воювали за різні ідеали, але коли опинилися в таборі, то зрозуміли, що Батьківщина у них все ж таки одна. Тож вони вирішили протистояти репресіям начальства разом – відчайдушно та небезпечно пробують вирватися на свободу й влаштовують ціле повстання.

До теми: 9 травня – вихідний: чи варто святкувати День перемоги в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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