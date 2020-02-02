День пам'яті Скрябіна: українські зірки діляться у мережі зворушливими спогадами

Сьогодні, 2 лютого, виповнилося рівно п'ять з того моменту, як Україна втратила одного з найталановитіших і щирих музикантів – Кузьму Скрябіна. І зірки українського шоу-бізнесу вшанували пам'ять легендарного артиста.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув в ДТП неподалік від села Лозуватка в Дніпропетровській області. Після аварії з'явилося кілька версій того, що сталося. Офіційною причиною трагедії було названо те, що артист не впорався з керуванням через несприятливі погодні умови, внаслідок чого зіткнувся з молоковозом.

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А ось за неофіційною версією ДТП за участю Кузьми – це сплановане вбивство. Більш того, на місці трагедії нібито був свідок, який під час слідства плутався у свідченнях, а потім і зовсім відмовився говорити.

Так, у річницю смерті друзі і колеги Кузьми вшанували його пам'ять і в соціальній мережі Instagram поділилися зворушливими спогадами:

Олександр Пономарьов

Віталій Козловський

Ірина Білик

Михайло Присяжнюк

Наталя Могилевська

Лілія Ребрик

Океан Ельзи

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