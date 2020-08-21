День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня

День Незалежності в Києві / gettyimages

У День Незалежності, який Україна відзначає 24 серпня, у центрі Києва обмежать рух. Дізнайтесь, які вулиці будуть перекриті та як зміняться маршрути громадського транспорту.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації наголосили, що з у зв'язку із відзначенням 29-ї річниці Незалежності України в центрі обмежать рух усіх видів транспорту.

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24 серпня в Києві рух буде обмежено на:

вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка),

б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),

вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської),

вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

Із початку руху і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме із змінами.

Автобуси маршрутів рухатимуться так:

№ 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 118 – від ст. м "Чернігівська" до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м "Політехнічний інститут" до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№ 6 – від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі їздитимуть: № 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

– від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича); № 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

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