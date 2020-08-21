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День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня

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День Незалежності в Києві - фото 1
День Незалежності в Києві / gettyimages

У День Незалежності, який Україна відзначає 24 серпня, у центрі Києва обмежать рух. Дізнайтесь, які вулиці будуть перекриті та як зміняться маршрути громадського транспорту.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації наголосили, що з у зв'язку із відзначенням 29-ї річниці Незалежності України в центрі обмежать рух усіх видів транспорту.

До теми: Привітання з Днем Незалежності України у віршах, смс і прозі

24 серпня в Києві рух буде обмежено на:

  • вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка),
  • б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),
  • вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),
  • вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської),
  • вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

Із початку руху і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме із змінами.

Автобуси маршрутів рухатимуться так:

№ 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421269
№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421270

№ 118 – від ст. м "Чернігівська" до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м "Політехнічний інститут" до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.

День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421272

Тролейбуси маршрутів курсуватимуть:

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421273

№ 6 – від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421274

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня - фото 421275

Маршрутні таксі їздитимуть:

  • № 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
  • № 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
  • № 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
  • № 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
  • № 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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