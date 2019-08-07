Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

День народження Куліша: Google присвятив дудл відомому українському письменнику

  • 4
200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша - фото 1
200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / hroniky

Сьогодні, 7 серпня, пошуковик Google присвятив свій дудл до 200-річчя від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

Так, на головній сторінці пошукової системи Google з'явився тематичний дудл. На ньому можна побачити зображення українського козака на коні, який скаче в полі. Крім цього, українець тримай в руках щось схоже на прапор, яким й слугує напис "Google".

І ще: У Instagram з'явилася сторінка Тараса Шевченка

День народження Куліша: Google присвятив дудл відомому українському письменнику - фото 346036

Пантелеймон Куліш – один з лідерів українофільства, поет, прозаїк, фольклорист і етнограф, перекладач, критик, редактор, історик, видавець. Автор концепції "хутірської філософії".

Найвідоміший роман автора – "Чорна рада", який називають найкращою історичною повістю в нашій літературі.

Читайте також: У Viber з'явилися іменні стікери поп-діви Олі Полякової

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2754
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 826
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1665059
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології