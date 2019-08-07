День народження Куліша: Google присвятив дудл відомому українському письменнику

Сьогодні, 7 серпня, пошуковик Google присвятив свій дудл до 200-річчя від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

Так, на головній сторінці пошукової системи Google з'явився тематичний дудл. На ньому можна побачити зображення українського козака на коні, який скаче в полі. Крім цього, українець тримай в руках щось схоже на прапор, яким й слугує напис "Google".

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Пантелеймон Куліш – один з лідерів українофільства, поет, прозаїк, фольклорист і етнограф, перекладач, критик, редактор, історик, видавець. Автор концепції "хутірської філософії".

Найвідоміший роман автора – "Чорна рада", який називають найкращою історичною повістю в нашій літературі.

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