День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта

5 вересня виповнюється 74 роки з дня народження неповторного вокаліста легендарного гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Представляємо вашій увазі рідкісні знімки великого співака!

Значущість постаті Мерк'юрі на світовій сцені важко переоцінити: чого варта написана ним рок-балада Bohemian Rhapsody, що потрапила до книги рекордів Гіннеса як "Найкраща пісня тисячоліття". Фірмові сценічні образи і ексцентрична манера поведінки Фредді на сцені відомі навіть людям, далеким від рок-музики. Яким був у житті кумир мільйонів, знають лише найближчі йому люди.

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Фредді народився в британській колонії Занзібар в 1946 році в сім'ї парсів, що перебралися в Кам'яне місто (столицю Занзібару) з індійського штату Гуджарат. Коли хлопчикові було 7 років, його відправили в школу-інтернат в Індії. Існує думка, що розлука з сім'єю в такому ранньому віці стала для Фредді психологічною травмою і породила в ньому ненаситну спрагу уваги.

Фредді з кубком, який він завоював як найкращий гравець в крикет серед молодших учнів школи Святого Петра в Індії.

До появи Фредді група Queen називалася Smile: вона була перейменована з його ініціативи в 1970 році, коли Мерк'юрі став солістом.

У Фредді було два кумири в музиці: Джон Леннон і Елвіс Преслі. Тому однією з найцінніших речей у гардеробі Мерк'юрі став шарф Елвіса, подарований йому єдиною дочкою співака Лізою Марі.

Монсеррат Кабальє і Фредді Мерк'юрі:

У 1985 році у Мерк'юрі почалися відносини з перукарем Джимом Хаттоном. Вони провели разом останні 6 років життя співака. Хаттон був поруч з Фредді під час його хвороби і в той самий момент, коли музиканта не стало. Про свої стосунки з музикантом Хаттон написав книгу "Мерк'юрі і я".

Енергійний і відкритий на сцені, в житті Фредді був доволі сором'язливим і навіть замкненим. Він рідко давав інтерв'ю і вважав за краще не розповідати про своє особисте життя і сім'ю.

Фредді Мерк'юрі і його кішки, яких він дуже любив і ставився до них, як до своїх дітей.

Стверджується, що ця фотографія, опублікована в Daily Mirror, є останнім знімком, на якому зображено Фредді Мерк'юрі, який помер 24 листопада 1991 року.

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