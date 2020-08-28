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День міста Тернопіль 2020: програма заходів, куди можна піти

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де святкувати день міста Тернополя - фото 1
де святкувати день міста Тернополя

День Тернополя у 2020 році відзначатимуть 28 серпня. У зв'язку з карантином, цьогорічні святкування відбуватимуся з певними обмеженнями. Масові заходи заборонені, тому свято мине у зміненому форматі. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Тернопіль!

В останні дні літа, 28-29 серпня, у Тернополі відзначають День міста. Навіть за умов карантину тернополянам та гостям міста варто долучитися до особливої святкової програми, яка цьогоріч зосереджена на подіях просто неба.

І ще: Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами

28 серпня – День міста Тернопіль

  • 9.00 – ‪На вулиці Качали 1‬ буде відкриття Комплексного трансфер-містечка. Також відкриття X ювілейного художньо-мистецького пленеру "Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи!"
  • 10.00 – У церкві Успіння Пресвятої Богородиці на ‪вулиці Князя Острозького 55‬ буде урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста Тернополя.
  • 12.00 – У сквері Чорновола відбудеться відкриття макету Тернопільської Ратуші в рамках проєкту "Бронзовий Тернопіль".
  • 14:00 – На вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного буде виступ Муніципального Галицького камерного оркестру.
  • 14.30 – В Арт Галереї відбудеться спецпогашення марки (конверта) – "Молодіжна столиця України. Тернопіль". Тернопіль – 480.
  • 15.00 – На вулиці Гетьмана Сагайдачного буде мистецька імпреза "Крізь терни до зірок", поповнення Алеї Зірок новими іменами: Євгена та Тамари Удіних, Ореста Савки, Олександра Смика, Сергія Притули, медичній спільноті.
  • 16:00 – В Українському Домі буде показ документального фільму "Хроніки Тернополя".
  • 17:00 – На Театральному майдані буде театралізоване дійство "Тернопіль крізь віки".
  • 17.00 – У трансфер-містечку на ‪вулиці Качали 1 нагороджуватимуть кращих науковців міста, кращих учнів‬/студентів, лауреатів стипендій міської ради в галузі наук.
  • 17:30 – На Театральному майдані стартує Фестиваль повітряних куль.
  • 18.00 – В алеї навпроти Тернопільського замку буде відкритий турнір з греко-римської боротьби за кубок міського голови.
  • 18:00 – На Театральному майдані буде виступ Тернопільського муніципального духового оркестру "Оркестра Волі".
  • 18:45 – Від вулиці М. Грушевського 2 стартуватиме тематична вечірня оглядова екскурсія "Власники Тернополя".
  • 19.30 – У парку імені Тараса Шевченка біля причалу нагороджуватимуть званнями "Почесний громадянин міста Тернополя" та "Відзнакою Тернопільської міської ради" за особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, а також за активну благодійну та громадську діяльність під час пандемії коронавірусу.
  • 20:30 – У парку імені Тараса Шевченка виступатимуть гурти "Фа-Мажор" та "Wincent".
  • 21.30 – Буде лазерне шоу на Тернопільському ставі.
День міста Тернопіль 2020: програма заходів, куди можна піти - фото 422508

Події 29 серпня у Тернополі

  • 10.00 – На Микулинецькому цвинтарі відбудеться Всеукраїнська хвилина мовчання, панахида та покладання квітів до могил загиблих воїнів АТО, ООС.
  • 12.00 – Освячуватимуть камінь на набережній Тернопільського ставу, біля квіткової Алеї Героїв, поруч з центральним причалом, панахида та покладання квітів.
  • 13.00 – На літній естраді в парку Шевченка нагороджуватимуть спеціальними відзнаками військовослужбовців батальйону "Тернопіль".
День міста Тернопіль 2020: програма заходів, куди можна піти - фото 422507

До теми: Успіння Пресвятої Богородиці 2020: що не можна робити 28 серпня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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