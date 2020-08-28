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День міста Тернопіль 2020: програма заходів, куди можна піти
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День Тернополя у 2020 році відзначатимуть 28 серпня. У зв'язку з карантином, цьогорічні святкування відбуватимуся з певними обмеженнями. Масові заходи заборонені, тому свято мине у зміненому форматі. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Тернопіль!
В останні дні літа, 28-29 серпня, у Тернополі відзначають День міста. Навіть за умов карантину тернополянам та гостям міста варто долучитися до особливої святкової програми, яка цьогоріч зосереджена на подіях просто неба.
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28 серпня – День міста Тернопіль
- 9.00 – На вулиці Качали 1 буде відкриття Комплексного трансфер-містечка. Також відкриття X ювілейного художньо-мистецького пленеру "Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи!"
- 10.00 – У церкві Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Князя Острозького 55 буде урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста Тернополя.
- 12.00 – У сквері Чорновола відбудеться відкриття макету Тернопільської Ратуші в рамках проєкту "Бронзовий Тернопіль".
- 14:00 – На вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного буде виступ Муніципального Галицького камерного оркестру.
- 14.30 – В Арт Галереї відбудеться спецпогашення марки (конверта) – "Молодіжна столиця України. Тернопіль". Тернопіль – 480.
- 15.00 – На вулиці Гетьмана Сагайдачного буде мистецька імпреза "Крізь терни до зірок", поповнення Алеї Зірок новими іменами: Євгена та Тамари Удіних, Ореста Савки, Олександра Смика, Сергія Притули, медичній спільноті.
- 16:00 – В Українському Домі буде показ документального фільму "Хроніки Тернополя".
- 17:00 – На Театральному майдані буде театралізоване дійство "Тернопіль крізь віки".
- 17.00 – У трансфер-містечку на вулиці Качали 1 нагороджуватимуть кращих науковців міста, кращих учнів/студентів, лауреатів стипендій міської ради в галузі наук.
- 17:30 – На Театральному майдані стартує Фестиваль повітряних куль.
- 18.00 – В алеї навпроти Тернопільського замку буде відкритий турнір з греко-римської боротьби за кубок міського голови.
- 18:00 – На Театральному майдані буде виступ Тернопільського муніципального духового оркестру "Оркестра Волі".
- 18:45 – Від вулиці М. Грушевського 2 стартуватиме тематична вечірня оглядова екскурсія "Власники Тернополя".
- 19.30 – У парку імені Тараса Шевченка біля причалу нагороджуватимуть званнями "Почесний громадянин міста Тернополя" та "Відзнакою Тернопільської міської ради" за особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, а також за активну благодійну та громадську діяльність під час пандемії коронавірусу.
- 20:30 – У парку імені Тараса Шевченка виступатимуть гурти "Фа-Мажор" та "Wincent".
- 21.30 – Буде лазерне шоу на Тернопільському ставі.
Події 29 серпня у Тернополі
- 10.00 – На Микулинецькому цвинтарі відбудеться Всеукраїнська хвилина мовчання, панахида та покладання квітів до могил загиблих воїнів АТО, ООС.
- 12.00 – Освячуватимуть камінь на набережній Тернопільського ставу, біля квіткової Алеї Героїв, поруч з центральним причалом, панахида та покладання квітів.
- 13.00 – На літній естраді в парку Шевченка нагороджуватимуть спеціальними відзнаками військовослужбовців батальйону "Тернопіль".
До теми: Успіння Пресвятої Богородиці 2020: що не можна робити 28 серпня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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