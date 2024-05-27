День міста Києва – Віталій Кличко привітав містян зі святом

Мер столиці Віталій Кличко привітав жителів із Днем Києва та опублікував у своїх соцмережах зворушливе відео. Він показав символічні пам’ятники, які відкрили в столиці за останні роки.

Ролик з привітанням від міського голови Віталія Кличка можна переглянути на його сторінці у Facebook.

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Серед оновлених місць – пам’ятники Іллі Муромцю, Ігорю Сікорському та Архистратигу Михаїлу. А також улюбленці киян – малюки (Кий, Щек, Хорив та Либідь – засновники Києва) на Поштовій площі.

Київ – старовинний і сучасний. Ми пам’ятаємо нашу історію і намагаємося її увічнити. За останні роки ми відкрили в столиці чимало пам’ятників – і присвячених видатним постатям України, і символічних для нашого міста. Оновили й пам’ятник засновникам Києва. Та встановили найбільший флагшток, на якому завжди майорить державний прапор України. Вітаю всіх з Днем народження нашого улюбленого міста! Разом робимо його ще гарнішим! – написав Віталій Кличко.

Також оновили встановлений на пагорбах міста найбільший прапор України.

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