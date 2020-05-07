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День міста Івано-Франківська 2020: програма онлайн святкування

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Івано-Франківськ - фото 1
Івано-Франківськ / pixabay

7 травня Івано-Франківськ відзначає День міста. У 2020-му році йому виповнюється 358 років. Через карантин концерти та заходи з нагоди свята відклали, а натомість підготували програму в онлайні.

Свою 358-му річницю від дати заснування Івано-Франківськ планував відзначати яскраво та насичено, однак карантин вніс свої корективи. У міськраді повідомили, що більшість заходів перенесли на жовтень 2020-го, а от 7 травня жителі зможуть святкувати День свого міста онлайн.

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"На ці заходи місто не витратило жодної копійки. І хоч цього року ми святкуємо онлайн, але зі щирою любов'ю в серці", – наголосив мер Франківська Руслан Марцінків.

Програма онлайн-заходів до Дня Івано-Франківська

День міста Івано-Франківська 2020: програма онлайн святкування - фото 402474

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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