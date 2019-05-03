День міста Івано-Франківська 2019: програма святкування і концерти

День міста Івано-Франківська 2019 відзначатимуть з 3 по 7 травня. Тут відбудуться святкові заходи з нагоди 357 річниці дня заснування міста. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас яскраву програму святкування.

Свою 357 річницю від часу заснування Івано-Франківськ відзначить дуже насиченою розважальною програмою.

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Одним із головних дійств у ці дні стане ІV Міжнародний мистецький фестиваль Карпатський простір 2019 (Carpathian Space 2019), який на три дні об’єднає митців з України, Грузії, Польщі, Азербайджану, Болгарії, Угорщини, Молдови, Австрії, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Білорусі, Словаччини, Румунії, Чехії, США.

4 травня в Івано-Франківську відбудеться й традиційний велопробіг вулицями міста. У цей же день у Франківську виступить популярний український гурт KAZKA. А вже 5 травня на всіх поціновувачів якісної музики чекає виступ українського співака Арсена Мірзояна.

До вашої уваги афіша святкових заходів:

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