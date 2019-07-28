День хрещення Київської Русі: історія і традиції свята в Україні

День Хрещення Київської Русі-України – державне свято в Україні від 2008 року. Відзначають цей день саме 28 липня, оскільки в цей день також вшановують пам'ять рівноапостольного святого князя Володимира, який охрестив Русь.

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Історія святкування дня хрещення Київської Русі

28 липня православна церква вшановує пам'ять князя новгородського Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Русі. У 970 році він став новгородським князем, а в 978 році захопив київський престол. Далі у 988 році Володимир прийняв християнство за грецьким обрядом, а після того зробив його державною релігією. У Києві хрещення пройшло досить мирно, а от в Новгороді введення християнства супроводжувалося повстаннями народу, які довелося придушувати силою.

У народному календарі ця дата отримала назву Володимир Красне Сонечко. Якщо цей день видавався сонячний, то примічали: "На Володимира Красне Сонечко сонце червоніше світить". Але, попри це селяни намагалися не виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою і не накликати на себе біду.

День хрещення Київської Русі традиційно відзначають 28 липня. У 2019-му з дати прийняття християнства в Україні минає 1031 років.

Традиції святкування дня хрещення Київської Русі

В цей день, за традицією, проводиться хресний хід. Віряни прославляють святого князя Володимира.

Також у цей день заведено згадувати своє хрещення й міркувати про те, що значить віра для кожного з нас.

Не варто у цей день працювати, проводити генеральне прибирання і велике прання. Дозволяються лише необхідні домашні справи: помити посуд, підігріти їсти тощо.

У День Хрещення Київської Русі не лихословте, не ображайтеся й загалом не виказуйте негативних емоцій.

Церква радить відмовитися від гучних застіль, переїдання і розпивання алкогольних напоїв.

Також у цей день у всіх Володимирів іменини й не забудьте їх привітати.

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