День фігурки такси, що киває: що означає новий кумедний дудл від Google

30 вересня Google розмістив новий веселий дудл до Дня фігурки такси, що киває. Чому саме цей пес такий популярний - читайте далі.

Собака, що киває, – доволі популярна іграшка серед власників авто. Такса з головою на пружинці, яка киває під час руху транспорту, виникла ще у Німеччині. Такий привітний аксесуар можна й досі побачити у деяких машинах.

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Відзначається, що вперше офіційно згадали про цю породу ще у 1723 році, коли про неї написав Йоганн Фрідріх фон Флеммінг у книжці "Der vollkommene teutsche Jäger" ("Ідеальний німецький мисливець").

Тому не дивно, що такса здавна вважалась популярним німецьким символом. А в 1970 такі автомобільні іграшки під назвою "вакельдакелі" ("такси, які хитаються" у перекладі з німецької) стали улюбленцями серед водіїв, адже рухались на кожному повороті та на кожній нерівності на дорозі. Друга хвиля популярності настигла "такс" завдяки популярній німецькій рекламі наприкінці 90-х. Тоді всього за 8 місяців було продано більше як пів мільйона таких іграшок.

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