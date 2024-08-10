День будівельника в Україні: красиві й оригінальні привітання зі святом

День будівельника в Україні у 2024 році відзначають 11 серпня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрали красиві привітання зі святом. Надішліть їх усім причетним!

День будівельника в Україні відзначають щорічно в другу неділю серпня. Це свято вшановує всіх працівників будівельної галузі, від інженерів та архітекторів до робітників, які щоденно вкладають зусилля у розбудову та розвиток міст і сіл. І Радіо МАКСИМУМ закликає привітати своїх знайомих і близьких будівельників. Для цього у нас є короткі та прозові, віршовані та у картинках привітання!

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Привітання з Днем будівельника

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Вітаю з Днем будівельника! Нехай ваші проєкти завжди будуть міцними та довговічними.

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Зі святом! Бажаю успіхів у всіх будівельних починаннях і міцного здоров'я.

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З Днем будівельника! Нехай кожен камінь, покладений вами, стане частиною великої історії.

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Щирі вітання з вашим професійним святом! Миру, радості та нових досягнень.

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Зі святом, майстри своєї справи! Нехай кожна ваша праця приносить задоволення й успіх.

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Вітаю з Днем будівельника! Бажаю натхнення та творчого підходу в кожному проєкті.

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З Днем будівельника! Хай ваші споруди завжди стоять на міцному фундаменті здоров'я та щастя.

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Зі святом! Нехай ваша робота завжди буде результативною, а життя – гармонійним.

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Вітаю! Бажаю, щоб кожен ваш день був настільки ж успішним, як і побудовані вами будинки.

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З Днем будівельника! Нехай ваша професія приносить лише радість та нові можливості.

Дорогі будівельники! Вітаю вас із вашим професійним святом! Ваша праця – це основа, на якій будується майбутнє. Завдяки вам з'являються нові будинки, школи, лікарні та інші об'єкти, які роблять наше життя комфортнішим. Бажаю вам міцного здоров'я, безпечної роботи та нових цікавих проєктів. Нехай кожна цеглина, покладена вами, стане частиною великої історії нашої країни!

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Шановні майстри будівельної справи! Вітаю вас із Днем будівельника! Ваша праця вимагає великої відповідальності, точності та професіоналізму, і ви з честю справляєтесь з цими завданнями. Нехай кожен новий день приносить вам натхнення, радість від результатів роботи та нові можливості для розвитку. Бажаю вам стійкості духу, міцного здоров'я і щоб ваша праця завжди була гідно оцінена.

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Дорогі друзі, будівельники! Вітаю вас із професійним святом! Ваша робота – це не просто зведення будівель, а створення простору для щасливого життя людей. Ви створюєте комфорт і затишок, даруєте надію на краще майбутнє. Бажаю вам безмежного натхнення, сил для реалізації всіх задумів та успіху в кожному проєкті. Нехай ваша праця приносить радість і задоволення!

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Шановні колеги! Вітаю вас з Днем будівельника! Ваша професія – це невпинна праця, в якій поєднуються знання, досвід і творча уява. Завдяки вам наші міста і села стають красивішими, сучаснішими, зручнішими. Бажаю вам нових ідей, безпечних умов праці, міцного здоров'я та родинного затишку. Нехай ваше життя буде наповнене теплом і радістю, як побудовані вами оселі.

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Дорогі будівельники! Щиро вітаю вас із професійним святом! Ваша робота – це не просто будівництво, а створення майбутнього. Кожен ваш проєкт – це внесок у розвиток нашої країни, у покращення життя людей. Бажаю вам сили, натхнення і терпіння, а також нових досягнень і визнання вашої праці. Нехай кожен ваш день буде сповнений радістю від результатів вашої праці!

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Шановні будівельники! Вітаю вас із Днем будівельника! Ваша професія – це мистецтво створювати щось нове з найпростішого матеріалу. Завдяки вам наш світ стає красивішим, міцнішим і надійнішим. Бажаю вам творчих успіхів, безпечної праці, міцного здоров'я і, звичайно, задоволення від кожного побудованого вами об'єкту. Нехай у вашому житті буде стільки ж міцних і надійних основ, скільки ви створюєте для своїх будівель!

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Дорогі колеги-будівельники! Вітаю вас із вашим святом! Ви – справжні творці майбутнього, адже вашими руками зводяться будівлі, в яких народжуються і живуть мрії. Нехай ваша праця завжди приносить вам радість і задоволення, а результатами вашої роботи захоплюються багато поколінь. Бажаю вам здоров'я, сил, нових проєктів і вдячності від людей, для яких ви створюєте комфортне життя.

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Шановні працівники будівельної галузі! Вітаю вас із професійним святом! Ваша праця є надзвичайно важливою для кожного з нас. Завдяки вам, на місці пустирів з'являються нові будівлі, які стануть домівкою, місцем роботи чи відпочинку для багатьох людей. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя і нових здобутків у вашій нелегкій, але такій важливій справі. Нехай кожен ваш проєкт буде успішним!

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Дорогі друзі! Вітаю вас із Днем будівельника! Ваша робота – це не просто фізична праця, а створення комфорту і затишку для мільйонів людей. Завдяки вам з'являються будинки, в яких будуть жити щасливі родини, офіси, де будуть створюватися великі ідеї, та інші споруди, які змінюють життя на краще. Бажаю вам натхнення, сил і нових професійних досягнень. Нехай ваша праця приносить вам радість і задоволення!

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Шановні будівельники! Вітаю вас із професійним святом! Ваша робота вимагає високої майстерності, терпіння і великої відповідальності. Ви створюєте середовище, в якому ми живемо і працюємо, і за це вам велика вдячність. Бажаю вам міцного здоров'я, творчого натхнення і нових досягнень у вашій важливій справі. Нехай кожен новий день приносить вам радість від результатів вашої праці!

Будівельник наш, майстер чудовий,

Твоя праця – як музика, звучить в унісон.

Ти будуєш мрії, що злітають до неба,

Кожен твій день – це досягнення мети.

Нехай у твоїх руках завжди буде сила,

Щоб зводити нові, міцні і красиві міста.

З Днем будівельника вітаємо тебе щиро,

Нехай у серці твоєму живе радість і весна.

***

Ти будуєш не просто будинки – ти твориш життя,

Твоя праця дарує тепло кожному дому.

З Днем будівельника, майстре, вітаю тебе,

Хай буде світлим шлях, що веде до мрії.

Нехай кожен проєкт приносить натхнення,

А кожна стіна, зведена тобою, стоїть віками.

Здоров'я міцного, щастя і радості,

Щоб доля була щедрою на всілякі блага.

***

Будівельник, творець і художник,

Ти зводиш мости між мріями і реальністю.

Твоя праця – це віра в майбутнє світле,

Що кожен день ти будуєш з натхненням.

Хай у твоїх руках живе міць і сила,

Щоб зводити міста, які витримають час.

З Днем будівельника, друже, вітаю тебе,

Нехай у житті твоєму завжди буде любов і злагода.

***

Ти будівельник, майстер свого часу,

Ти зводиш споруди, що живуть у віках.

Твоя праця – це музика, що грає для світу,

Твій труд – це вірші, написані для людей.

Нехай кожен камінь, що ти кладеш у фундамент,

Стане символом міцності та надійності.

Зі святом тебе, майстре, вітаю щиро,

Нехай твоя праця приносить радість і мир.

***

Ти будуєш майбутнє, що сяє зірками,

Твоя праця – це шлях до нових горизонтів.

З Днем будівельника, майстре, вітаю тебе,

Хай у твоїх руках завжди буде вогонь творчості.

Нехай кожен будинок, що ти зведеш, стане домівкою,

Де буде жити любов, тепло і злагода.

Здоров'я тобі міцного, щастя і довголіття,

Щоб кожен твій день був наповнений радістю.

***

Будівельник, ти твориш чудеса на землі,

Твоя праця – це майстерність, яку цінують усі.

Ти будуєш споруди, що стоять століттями,

І твоя рука – це рука творця.

З Днем будівельника вітаю тебе від серця,

Нехай у твоєму житті буде мир і спокій.

Хай твоя праця приносить лише радість,

А кожен новий день буде сповнений натхненням.

***

Ти будівельник, майстер на всі руки,

Твоя праця – це мистецтво, що змінює світ.

З Днем будівельника, друже, вітаю тебе,

Нехай у житті твоєму буде тільки добро.

Хай кожен твій день буде наповнений щастям,

А праця твоя приносить плоди великі.

Здоров'я тобі міцного, натхнення без краю,

Щоб кожен твій проєкт був визнаний і славний.

***

Ти будуєш не просто будинки – ти зводиш мрії,

Твоя праця – це крок до світлого майбутнього.

З Днем будівельника вітаю тебе щиро,

Нехай у твоєму житті буде мир і злагода.

Хай кожен твій труд буде гідно оцінений,

А кожен новий проєкт приносить радість.

Здоров'я тобі, друже, на довгі літа,

Щоб доля була щедрою на всілякі блага.

***

Ти будівельник, творець із золотим серцем,

Твоя праця – це дар, який цінують усі.

З Днем будівельника вітаю тебе, майстре,

Нехай у житті твоєму буде тільки добро.

Хай у твоїх руках буде сила і міць,

Щоб зводити споруди, що витримають час.

Здоров'я тобі міцного, щастя без меж,

Щоб кожен твій день був наповнений радістю.

***

Ти будуєш не просто споруди – ти твориш долі,

Твоя праця – це шлях до кращого життя.

З Днем будівельника вітаю тебе щиро,

Нехай у твоєму житті буде мир і злагода.

Хай кожен проєкт, що ти зведеш, стане вічним,

А кожен твій труд буде гідно оцінений.

Здоров'я тобі, майстре, на довгі літа,

Щоб кожен твій день був сповнений натхненням.

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