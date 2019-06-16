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День батька: Порошенко записав чуттєве відео

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Порошенко записав відео до Дня батька - фото 1
Порошенко записав відео до Дня батька / Facebook

Петро Порошенко у День батька записали зворушливе привітання і подякував своєму татові за те, що навчив бути справжнім українцем. Ролик колишній президент України опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають це свято, хоча День батька святкується у багатьох країнах світу з 1910 року. Український уряд тільки у 2019 році затвердив свято, яке тепер буде щорічно відзначатися в третю неділю червня.

До слова: Привітання з Днем батька 2019: слова подяки і побажання для тата

"Батько, ти навчив мене ніколи не здаватися. Я пишаюся тобою, тато", – звернувся на відео старший син Петра Порошенка Олексій.

Сам екс-президент розповів, що днями вітав свого батька Олексія Івановича з 83-річчям.

"А сьогодні – День батька. Батько, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем. Бути сильним, і завжди наполегливо йти до мети", – зазначив Петро Порошенко.

Також колишній глава держави закликав українців не забути привітати своїх батьків зі святом.

Читайте також: Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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