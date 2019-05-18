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19 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 травня, відзначають всесвітній день боротьби з гепатитом та день пам'яті жертв політичних репресій в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні вшановують праведника Іова Багатостраждального. Він жив в Північній Аравії за 2000-1500 років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані в Біблії у "Книзі Іова". Він був благочестивим, але на його будинок посипалися нещастя: він позбувся дітей, багатства і був вражений проказою. Його залишили друзі та знайомі, дружина йому радила посварити Господа і померти. На що Іов відповів: "Невже тільки добро ми будемо приймати від Бога, а зла не будемо?".
Бачачи смиренність і довготерпіння Іова, Господь його винагородив: повернув йому здоров'я і багатство. У Іова народилися чудові діти, а сам він прожив ще 140 років. У вченні Церкви святий Іов є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради порятунку людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микола, Денис та Іов. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1536 – Страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.
- 1568 – Англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої права на англійський престол.
- 1649 – Англія проголошена республікою.
- 1861 – У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.
- 1712 – Петро I переніс столицю Російського царства з Москви до Санкт-Петербурга.
- 1997 – Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE.
- 1998 – З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.
- 2005 – На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 травня
- 1593 – Якоб Йорданс, фламандський художник, один з видатних представників фламандського бароко.
- 1762 – Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ, представник німецької класичної філософії.
- 1889 – Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач.
- 1912 – Гаврило Глюк, український живописець.
- 1921 – Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог, розробник техніки судинного доступу.
- 1926 – Петер Цадек, німецький театральний режисер.
- 1941 – Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
- 1946 – Мікеле Плачідо, італійський актор.
- 1952 – Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець.
- 1963 – Гайнц Вайксельбраун, австрійський актор та режисер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо Іов роси розпустив, то пора сіяти горох.
- Хто горох сіє – рік від року багатіє.
- Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
- Якщо велика роса, то це до врожаю огірків.
- Якщо багато роси вранці, то це на гарну погоду.
- Якщо нема роси, то буде дощ.
- Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
- Якщо під час тихого дощу бульбашки на воді, то це до затяжного дощу.
- Якщо птахи весело співають, то в найближчі дні буде хороша погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років.
- У цей день варто бути толерантними до інших людей і не конфліктувати.
- Також не варто робити великі покупки – ви можете потім шкодувати про витрату такої великої суми.
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