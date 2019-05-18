19 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 травня, відзначають всесвітній день боротьби з гепатитом та день пам'яті жертв політичних репресій в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні вшановують праведника Іова Багатостраждального. Він жив в Північній Аравії за 2000-1500 років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані в Біблії у "Книзі Іова". Він був благочестивим, але на його будинок посипалися нещастя: він позбувся дітей, багатства і був вражений проказою. Його залишили друзі та знайомі, дружина йому радила посварити Господа і померти. На що Іов відповів: "Невже тільки добро ми будемо приймати від Бога, а зла не будемо?".

Бачачи смиренність і довготерпіння Іова, Господь його винагородив: повернув йому здоров'я і багатство. У Іова народилися чудові діти, а сам він прожив ще 140 років. У вченні Церкви святий Іов є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради порятунку людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микола, Денис та Іов. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1536 – Страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.

1568 – Англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої права на англійський престол.

1649 – Англія проголошена республікою.

1861 – У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.

1712 – Петро I переніс столицю Російського царства з Москви до Санкт-Петербурга.

1997 – Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE.

1998 – З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2005 – На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Лондон

ХТО НАРОДИВСЯ 19 травня

1593 – Якоб Йорданс, фламандський художник, один з видатних представників фламандського бароко.

1762 – Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ, представник німецької класичної філософії.

1889 – Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач.

1912 – Гаврило Глюк, український живописець.

1921 – Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог, розробник техніки судинного доступу.

1926 – Петер Цадек, німецький театральний режисер.

1941 – Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

1946 – Мікеле Плачідо, італійський актор.

1952 – Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець.

1963 – Гайнц Вайксельбраун, австрійський актор та режисер.

Гайнц Вайксельбраун (у блакитній сорочці)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо Іов роси розпустив, то пора сіяти горох.

Хто горох сіє – рік від року багатіє.

Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.

Якщо велика роса, то це до врожаю огірків.

Якщо багато роси вранці, то це на гарну погоду.

Якщо нема роси, то буде дощ.

Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.

Якщо під час тихого дощу бульбашки на воді, то це до затяжного дощу.

Якщо птахи весело співають, то в найближчі дні буде хороша погода.

Травневий шашлик

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років.

У цей день варто бути толерантними до інших людей і не конфліктувати.

Також не варто робити великі покупки – ви можете потім шкодувати про витрату такої великої суми.

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