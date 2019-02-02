День бабака: що за свято і прикмети в цей день

День Бабака традиційно святкують 2 лютого, коли тваринки-віщуни прогнозують прихід весни. Однак, за їх поведінкою можна визначити не лише метеорологічні питання.

Що за свято День бабака

Вважається, що коріння Дня бабака йдуть аж у Древній Рим. Нібито там 2 лютого відзначався День їжака. Метеорологічний прогноз в цей день будувався за поведінкою розбудженого їжака, який бачив або не бачив свою тінь.

Більше новин: Яку погоду очікувати в Україні на вихідних

Прикмети про погоду

Якщо день сонячний, то цей милий гризун побачить свою тінь і, злякавшись її, знову надовго сховається в свою нору. Значить, зима триватиме ще довго, цілих шість тижнів, до середини березня. А ось похмурого дня йому боятися немає чого: бабак спокійно вибирається зі свого помешкання і відправляється на першу прогулянку після довгого зимового сну. Така поведінка говорить про швидке настання весни.

День бабака: що за свято і прикмети в цей день / Униан

Сучасне ж свято з'явилося приблизно в 1841 році в американському штаті Пенсільванія, і поширилося не лише у США. В Україні лиш з недавніх пір відзначають День бабака, хоча традиції передбачати погоду за поведінкою тварин або птахів надзвичайно древні. У нашій країні є два бабака-метеоролога – Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. Василя Каразіна в селі Гайдари) і Мишка (живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі).

І ще: Крижана зачіска американки підірвала мережу