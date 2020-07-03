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День бабака продовжується: готуються зйомки серіалу за культовим фільмом

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День бабака повернеться у форматі серіалу - фото 1
День бабака повернеться у форматі серіалу

Підніміть руку ті, хто десятки разів переглянув фільм "День бабака" з Біллом Мюрреєм. А тепер опустіть і приберіть за собою пісок, що почав уже сипатися на підлогу. Якщо ж серйозно, то на нас очікує продовження культової стрічки.

За мотивами фільму "День бабака" планують зняти серіал. Про це повідомляє Collider з посиланням на актора Стівена Тоболовські.

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На жаль, він не розкрив жодних деталей сюжету, але розповів, що сам дізнався про проєкт випадково, коли творці шоу запропонували йому роль Неда – персонажа, якого він грав в оригінальній картині.

Звісно так. Немає проблем... але це Нед тридцять років по тому. У що перетворилося його життя? – розповів про свій діалог Тоболовскі.

Жодних інших деталей про акторський склад або дату виходу серіалу актор також не розкрив.

Оригінальний фільм "День бабака" вийшов у 1993 році. Головні ролі в картині зіграли Білл Мюррей і Енді Макдауелл. За сюжетом головний герой Філ Коннорс (Мюррей) потрапляє в тимчасову петлю під час святкування Дня бабака. Вирватися з петлі у нього виходить тільки після того, як він переосмислює ставлення до життя.

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Джерело: Collider
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