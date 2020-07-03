Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера

  • 34
Джокер - фото 1
Джокер / thebuzzpaper

Крісло режисера нового фільму про Бетмена і Джокера займе ніхто інший як Тім Бертон. Тому багато хто припустив, що головна роль у стрічці дістанеться Джонні Деппу.

Джонні Депп претендує на роль Джокера в новому фільмі про Бетмена.

І ще: Форрест Гамп та інші: журналісти склали рейтинг неполіткоректних фільмів

Режисером нової картини стане Тім Бертон, який знімав Деппа в своїх картинах Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт, Чарлі і шоколадна фабрика, Аліса в країні чудес тощо.

Тім Бертон також був режисером фільму Бетмен в 1989 році. Сам Джонні Депп наразі чутки про зйомки в ролі одного з найвідоміших кінолиходіїв не коментує.

Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера - фото 413772

Це цікаво: За мотивами серіалу Мандалорець випустять комікси та романи

Джерело: thebuzzpaper
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 194
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1967
Загрузка...
Новини