Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера

Крісло режисера нового фільму про Бетмена і Джокера займе ніхто інший як Тім Бертон. Тому багато хто припустив, що головна роль у стрічці дістанеться Джонні Деппу.

Джонні Депп претендує на роль Джокера в новому фільмі про Бетмена.

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Режисером нової картини стане Тім Бертон, який знімав Деппа в своїх картинах Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт, Чарлі і шоколадна фабрика, Аліса в країні чудес тощо.

Тім Бертон також був режисером фільму Бетмен в 1989 році. Сам Джонні Депп наразі чутки про зйомки в ролі одного з найвідоміших кінолиходіїв не коментує.

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