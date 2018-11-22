На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
- 1561
Довгоочікувана Чорна п'ятниця – чудовий привід придбати потрібні речі за смішні ціни, адже масовий розпродаж влаштовують і в Україні. Дізнайтеся, коли стартують шалені знижки в магазинах в 2018 році!
Чорна п'ятниця (Black Friday) прийшла в Україну з США. Традиційно шалений розпродаж влаштовують після американського свята День подяки. Саме Чорна п'ятниця відкриває різдвяний сезон знижок.
Що таке Чорна п'ятниця: історія акції
Свято шопінгу бере свій початок ще в XIX столітті, хоча свою офіційну назву Black Friday воно отримала набагато пізніше. З 1966 року поліцейський департамент Філадельфії став називати так день після Дня Подяки (Thanksgiving Day) через те, що у цю дату на вулицях виникали жахливі затори.
Це цікаво: Які українські магазини влаштують шалений розпродаж у Чорну п'ятниця 2018
Існує також версія, що Чорною цю п'ятницю назвали через те, що продавці ведуть облік витрат ручкою червоного кольору, а доходів – чорною. У день розпродажів, коли кількість покупців зашкалює, доходи ростуть і чорний колір в обліку переважає.
Неважко здогадатися, що відчути всі принади розпродажів можна там, де вони беруть свій початок. Чорна п'ятниця в США – це не просто день великих знижок. По суті, розпродаж сприймається як справжнє свято, хоч і неофіційне. Мільйони людей беруть відгули на роботі (крім продавців і менеджерів магазинів, звісно). На щастя, інтернет дає нам можливість взяти участь в грандіозних розпродажах за океаном, як-то кажуть, не встаючи з дивана.
Дата, коли буде Чорна п'ятниця в 2018
Розпродаж не прив'язаний до конкретної дати і починається в п'ятницю після Дня подяки в США, тобто на наступний день після четвертого четверга листопада. У 2018 році Чорна п'ятниця в світі та в Україні зокрема стартує 23 листопада з 00:01.
При цьому багато продавців не обмежуються лише одним днем тотальних знижок. Розпродаж в окремих торгових мережах і магазинах може початися ще до п'ятниці і тривати впродовж всіх вихідних. Та й на цьому свято покупок не закінчується, тому що на зміну Чорній п'ятниці приходить кіберпонеділок, 26 листопада, у який покупці отримують суттєві знижки на покупки в інтернеті.
Дати, якого числа будуть розпродажі в Україні
|Листопад 2018
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Black Friday 2018: знижки в Україні
Вперше Чорна п'ятниця в Україні відбулася в 2014 році й відтоді щороку набуває більшого поширення. Такого шаленого ажіотажу, як в США, у нас немає, але черги в магазинах гарантовані. Популярними стають також покупки онлайн. Цьогоріч до акції долучиться приблизно 200 магазинів, у тому числі – як інтернет-магазини.
Щоб не пропустити вигідні пропозиції у Чорну п'ятницю – рекомендуємо вам стежити за сайтами, де зібрані знижки на товари з різних магазинів:
Ви також можете підписатися на e-mail розсилку сайтів зі знижками. Так вам надсилатимуть повідомлення з добіркою вигідних пропозицій і ви зможете оперативно замовити товар.
Зрештою, ніхто не забороняє українцям робити покупки на Чорну п'ятницю в США чи Європі. Однак не забудьте врахувати різницю в часі з країною, де ви замовляєте речі. Також зверніть увагу на наявність доставки в Україну та на можливі податки.
Актуально! Чорна п'ятниця в Україні: як не купити непотріб
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
15:17У Парижі закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців