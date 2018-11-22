Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж

Довгоочікувана Чорна п'ятниця – чудовий привід придбати потрібні речі за смішні ціни, адже масовий розпродаж влаштовують і в Україні. Дізнайтеся, коли стартують шалені знижки в магазинах в 2018 році!

Чорна п'ятниця (Black Friday) прийшла в Україну з США. Традиційно шалений розпродаж влаштовують після американського свята День подяки. Саме Чорна п'ятниця відкриває різдвяний сезон знижок.

Що таке Чорна п'ятниця: історія акції

Свято шопінгу бере свій початок ще в XIX столітті, хоча свою офіційну назву Black Friday воно отримала набагато пізніше. З 1966 року поліцейський департамент Філадельфії став називати так день після Дня Подяки (Thanksgiving Day) через те, що у цю дату на вулицях виникали жахливі затори.

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Існує також версія, що Чорною цю п'ятницю назвали через те, що продавці ведуть облік витрат ручкою червоного кольору, а доходів – чорною. У день розпродажів, коли кількість покупців зашкалює, доходи ростуть і чорний колір в обліку переважає.

Чорна п'ятниця походить зі Штатів

Неважко здогадатися, що відчути всі принади розпродажів можна там, де вони беруть свій початок. Чорна п'ятниця в США – це не просто день великих знижок. По суті, розпродаж сприймається як справжнє свято, хоч і неофіційне. Мільйони людей беруть відгули на роботі (крім продавців і менеджерів магазинів, звісно). На щастя, інтернет дає нам можливість взяти участь в грандіозних розпродажах за океаном, як-то кажуть, не встаючи з дивана.

Дата, коли буде Чорна п'ятниця в 2018

Розпродаж не прив'язаний до конкретної дати і починається в п'ятницю після Дня подяки в США, тобто на наступний день після четвертого четверга листопада. У 2018 році Чорна п'ятниця в світі та в Україні зокрема стартує 23 листопада з 00:01.

При цьому багато продавців не обмежуються лише одним днем ​​тотальних знижок. Розпродаж в окремих торгових мережах і магазинах може початися ще до п'ятниці і тривати впродовж всіх вихідних. Та й на цьому свято покупок не закінчується, тому що на зміну Чорній п'ятниці приходить кіберпонеділок, 26 листопада, у який покупці отримують суттєві знижки на покупки в інтернеті.

Дати, якого числа будуть розпродажі в Україні

Листопад 2018 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Black Friday 2018: знижки в Україні

Вперше Чорна п'ятниця в Україні відбулася в 2014 році й відтоді щороку набуває більшого поширення. Такого шаленого ажіотажу, як в США, у нас немає, але черги в магазинах гарантовані. Популярними стають також покупки онлайн. Цьогоріч до акції долучиться приблизно 200 магазинів, у тому числі – як інтернет-магазини.

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Шопінг онлайн - зручний спосіб закупитися у розпродаж

Зрештою, ніхто не забороняє українцям робити покупки на Чорну п'ятницю в США чи Європі. Однак не забудьте врахувати різницю в часі з країною, де ви замовляєте речі. Також зверніть увагу на наявність доставки в Україну та на можливі податки.

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