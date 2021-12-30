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День ангела у січні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у січні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у січні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у січні.
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Усі Дні Ангела у січні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на січень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 січня
|
Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая
|
2 січня
|
Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян
|
3 січня
|
Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана
|
4 січня
|
Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія
|
5 січня
|
Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян
|
6 січня
|
Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія
|
7 січня
|
Різдво Христове
|
8 січня
|
Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія
|
9 січня
|
Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна
|
10 січня
|
Олександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата
|
11 січня
|
Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя
|
12 січня
|
Антон, Данило, Лев, Макар, Онисія, Аріна, Ірина, Марія
|
13 січня
|
Михайло, Петро, Меланія
|
14 січня
|
Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія
|
15 січня
|
Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана
|
16 січня
|
Гордій, Аріна, Ірина
|
17 січня
|
Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Філіп, Ераст, Яків
|
18 січня
|
Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна
|
19 січня
|
Іван, Ян
|
20 січня
|
Опанас, Василь, Іван, Ян
|
21 січня
|
Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка
|
22 січня
|
Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна
|
23 січня
|
Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія
|
24 січня
|
Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір
|
25 січня
|
Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна
|
26 січня
|
Афанасій, Єлизар, Максим, Петро, Яків
|
27 січня
|
Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна
|
28 січня
|
Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Олена, Ілона
|
29 січня
|
Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леоніла, Неоніла
|
30 січня
|
Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна
|
31 січня
|
Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана
Картинки з Днем ангела
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