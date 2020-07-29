День ангела у серпні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у серпні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у серпні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у серпні.

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Усі Дні Ангела у серпні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на серпень 2020

Дата Ім'я 1 серпня Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Тихон 2 серпня Ілля 3 серпня Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір 4 серпня Олексій, Корнилій, Марія, Михайло 5 серпня Ганна, Андрій, Віталій, Трохим, Федір 6 серпня Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Роман, Христина 7 серпня Олександр, Ганна, Макар 8 серпня Мойсей, Параска, Федір 9 серпня Анфіса, Герман, Микола 10 серпня Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Юліан 11 серпня Олексій, Михайло, Костянтин, Микола, Роман, Серафима, Феодосій 12 серпня Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло 13 серпня Ганна, Антон, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій 14 серпня Олександр, Антон, Леонтій 15 серпня Василь, Степан 16 серпня Антон, Кузьма 17 серпня Антон, Денис, Іван, Костянтин 18 серпня Дарія, Іван, Христина, Марія, Нонна, Христина 19 серпня Спас 20 серпня Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро 21 серпня Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Федір 22 серпня Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Юліан, Яків 23 серпня Афанасій, В'ячеслав, Роман, Сава 24 серпня Олександр, Василь, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір 25 серпня Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків 26 серпня Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків 27 серпня Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір 28 серпня Левко 29 серпня Олександр, Ганна, Степан, Яків 30 серпня Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип 31 серпня Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна

Картинки з Днем ангела

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