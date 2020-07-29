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День ангела у серпні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у серпні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у серпні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у серпні.
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Усі Дні Ангела у серпні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на серпень 2020
|
Дата
|
Ім'я
|
1 серпня
|
Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Тихон
|
2 серпня
|
Ілля
|
3 серпня
|
Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір
|
4 серпня
|
Олексій, Корнилій, Марія, Михайло
|
5 серпня
|
Ганна, Андрій, Віталій, Трохим, Федір
|
6 серпня
|
Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Роман, Христина
|
7 серпня
|
Олександр, Ганна, Макар
|
8 серпня
|
Мойсей, Параска, Федір
|
9 серпня
|
Анфіса, Герман, Микола
|
10 серпня
|
Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Юліан
|
11 серпня
|
Олексій, Михайло, Костянтин, Микола, Роман, Серафима, Феодосій
|
12 серпня
|
Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло
|
13 серпня
|
Ганна, Антон, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій
|
14 серпня
|
Олександр, Антон, Леонтій
|
15 серпня
|
Василь, Степан
|
16 серпня
|
Антон, Кузьма
|
17 серпня
|
Антон, Денис, Іван, Костянтин
|
18 серпня
|
Дарія, Іван, Христина, Марія, Нонна, Христина
|
19 серпня
|
Спас
|
20 серпня
|
Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро
|
21 серпня
|
Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Федір
|
22 серпня
|
Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Юліан, Яків
|
23 серпня
|
Афанасій, В'ячеслав, Роман, Сава
|
24 серпня
|
Олександр, Василь, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір
|
25 серпня
|
Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків
|
26 серпня
|
Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків
|
27 серпня
|
Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір
|
28 серпня
|
Левко
|
29 серпня
|
Олександр, Ганна, Степан, Яків
|
30 серпня
|
Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип
|
31 серпня
|
Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна
Картинки з Днем ангела
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