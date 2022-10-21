День ангела у листопаді 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у листопаді, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у листопаді.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у листопаді.

І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Усі Дні Ангела у листопаді вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на листопад 2022

Дата Ім'я 1 листопада Іван 2 листопада Артем, Герасим, Клавдія, Валерій 3 листопада Іларіон, Іван, Яків, Феофіл 4 листопада Анна, Єлизавета, Костянтин, Богдан 5 листопада Гнат, Яків 6 листопада Панас, Степанида, Опанас 7 листопада Мар'ян 8 листопада Дмитро, Феофіл 9 листопада Андрій, Нестор, Марк, Емілія 10 листопада Арсеній, Максим, Неоніла, Костянтин 11 листопада Анастасія, Марія, Клавдій 12 листопада Зіновію, Артем, Марк, Олена 13 листопада Никодим, Свирид 14 листопада Дем'ян, Іван, Кузьма 15 листопада Афоній 16 листопада Гертруда, Георгій, Йосип 17 листопада Симон, Інокентій, Фаїна 18 листопада Наталя, Ганна, Григорій, Галактіон 19 листопада Клавдія, Олександра, Павло 20 листопада Валерій, Кирило, Лазар, Федір, Зосим 21 листопада Михайло, Гаврило 22 листопада Іван, Олександр, Порфирій, Мотря 23 листопада Орест, Костянтин, Юрій 24 листопада Віктор, Максим, Степанида, Федір 25 листопада Сава, Іван 26 листопада Іван, Герман, Никифор 27 листопада Григорій, Федора, Філіп 28 листопада Варвара, Дмитро, Гурій 29 листопада Матвій, Єфросинія, Семен 30 листопада Григорій, Никон, Лазар

Картинки з Днем ангела

До теми: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами