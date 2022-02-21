День ангела у березні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у березні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у березні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у березні.

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Усі Дні Ангела у березні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на березень 2022

Дата Ім'я 1 березня Данило, Ілля, Макар, Никон, Павло, Порфирій, Юліан 2 березня Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Феодосій 3 березня Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло 4 березня Архип, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот, Филимон 5 березня Агафон, Антон, Афанасій, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Сергій, Сидір, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав 6 березня Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій 7 березня Андрій, Афанасій, Вавило, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип 8 березня Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій 9 березня Іван, Іларіон 10 березня Олександр, Антон, Євген, Тарас, Федір 11 березня Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій 12 березня Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків 13 березня Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій 14 березня Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарія, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр 15 березня Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федот 16 березня Марфа, Михайло, Севастян 17 березня Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків 18 березня Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Микола, Марк, Федір, Феофан 19 березня Аркадій, Костянтин, Федір 20 березня Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Лаврентій, Марія, Матрона, Надія, Нестор, Микола, Ніл, Павло 21 березня Панас, Володимир, Іван, Лазар, Феодосій 22 березня Олександр, Олександра, Олексій, Панас, Валентин, Валерій, Дмитро, Іван, Ілля, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Сергій, Тарас 23 березня Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Купріян, Клавдія, Кіндрат, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора 24 березня Василь, Георгій, Юхим, Іван, Софрон, Феодора 25 березня Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан 26 березня Олександр, Григорій, Михайло, Петро, Микола, Терентій, Христина 27 березня Венедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій 28 березня Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Никандр 29 березня Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан 30 березня Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло 31 березня Даниїл, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим

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