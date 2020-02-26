День Ангела Світлани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

Світлани святкують свій День Ангела 26 лютого. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Світлана: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.

Ім'я Світлана має слов'янське походження й означає "світла". Свій День Ангела власниці імені Світлана святкують кілька разів на рік – 26 лютого, а також 2 квітня і 16 листопада.

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Характер власниць імені Світлана

Ім'я Світлана найкраще підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Водолій. У дитинстві дівчатка з цим іменем енергійні, вперті, добрі. Зазвичай у Світланки характер ніби зітканий з суперечностей. Вона ніби сильна та наполеглива, але у будь-який момент може спасувати перед обставинами. А у найвідповідальніші моменти може просто злякатися. Світлана ніби хороша, але водночас може легко, не помічаючи цього, боляче образити близьку людину. Які професії підходять Світлані Зважаючи на характер Світлани, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка буде їй до душі. Власниці цього імені люблять командувати. Їм не рекомендується бути педагогами. Висока самооцінка допомагає Світлані домогтися певних успіхів, а постійний пошук нового і цікавого робить її життя небанальним. Свєта – працьовита та самостійна. Вона вміє налагоджувати стосунки з людьми, проте сама ж їх і зіпсує через зайву впевненість у власній першості та ідеальності. То їй раптом захочеться підпорядкувати собі всіх в колі близьких, то Світлана перетворюється на начальницю-фурію. Сумісність імені Світлана Вважається, що Світлана найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Богдан, Борис, Олексій, Анатолій, Вадим, Валерій, Володимир, Георгій, Герман, Євдоким, Омелян, Максим, Мирон, Олег, Орест, Петро, Севастіан, Тимофій, Федір, Фелікс, Юрій, Самуїл, Короп, Лук'ян. Це найкраща романтична сумісність – вона буде щаслива у шлюбі з цими чоловіками! У любовних справах Світлана досить легко завойовує прихильників, адже вона приваблива та любить чоловіче товариство. Для Світлани головне – це сім'я. Вона зворушливо піклується про чоловіка і дітей. Дуже добре вміє готувати. У шлюбі Світлана – віддана. Проте вона також вітряна і дратівлива, що може легко зруйнувати її сімейне життя. Подекуди усім незадоволена Світлана може шукати відповіді на свої питання в алкоголі. Читайте також: Картинки з Днем ангела для привітання з іменинами