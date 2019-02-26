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MARUV 8 березня

Привітання з Днем ангела Світлани: побажання і картинки на іменини

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З іменинами, Світлано! - фото 1
З іменинами, Світлано!

26 лютого в Україні відзначають День ангела Світлани 2019. У цей день поздоровте власниць цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Зібрали для вас найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках!

Ім'я Світлана походить зі старослов'янської та означає "світла". За ще однією версією, Світлана – це український переклад грецького імені Фотина, тож покровителькою жінок з таким іменем є преподобна Фотинія Палестинська, пам'ять якої і вшановують 26 лютого.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

У цю дату не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх володарок імені Світлана або Свєта. ​Ось вітання на іменини на українській мові, які подарують гарний настрій винуватицям свята!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Світлани у віршах

***

З днем ангела, Свілано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай сеpце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Світлана, найкращі привітання!

***

Твоє ім'я Світлана – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Світлану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

Прикольні вірші для Світланки

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!

***

Сьогодні настали іменини
У Світлани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

З днем Ангела ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

***

Приглядаюсь я у календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Свєтка, іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Для мене ти, моя Світлано,
Прекрасна, ніжна і кохана,
Я так тебе люблю!
Мене бентежать твої очі,
З тобою разом бути хочу
Так, що ночей не сплю.
Для мене ти одна-єдина,
Моя царівна й господиня!

Квіти для Свєтки - фото 310069
Квіти для Свєтки

СМС поздоровлення з іменинами Світлані

***

Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!

***

З днем Світлани вітаю,
Здоров'я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

В День Ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Світлано!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко!

Букет іменинниці - фото 310067
Букет іменинниці

Вітання на День Ангела Світлани у прозі

***

Світланко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!

***

З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

***

Люба Світланко! Бажаю тобі завжди бути такою ж легкою, радісною і сонячною. Підкорюй людські серця своєю відкритістю, товариськістю і доброзичливістю. З іменинами!

***

У день іменин бажаю тобі, Світланко, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!

***

Вітаю тебе, Світлана! Бажаю приємних несподіванок і сюрпризів у житті, безмежного щастя і рівної дороги до успіху. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою!

***

Сонечко, вітаю тебе і щиро бажаю сяяти в цьому житті яскравою зіркою, впевнено йти до своїх цілей і вірити в свою мрію, завжди досягати успіху і удачі, жити з вірною любов'ю в серці і неймовірним щастям в душі!

***

Дорога Світланка, я тебе від душі вітаю і хочу побажати благополуччя і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!

***

Світлано, від усього серця бажаю тобі завжди бути невиправною оптимісткою і ділитися промінчиками позитиву, отримуючи у відповідь тільки добро, щирі усмішки та море радості! Нехай твоє життя буде сповнене блискучими успіхами, яскравими враженнями та неймовірним щастям!

***

Дорога Світланко, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія освітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов друзів. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ, великих успіхів і тільки чудового настрою!

Картинки і листівки на іменини Свєти

***

Картинка для Свєти - фото 310059

Відкритка з днем ангела Світлани - фото 310060

Листівка на день ангела Світлани - фото 310061

Відкритка з іменинами Світлани - фото 310062

Читайте також: Найкращі привітання з 8 березня 2019 українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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