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День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
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День ангела Ніни іменинниці святкують 27 січня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Ніни: які особливості цих дівчат, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність.
Ім'я Ніна має декілька цікавих версій походження й означає "юність" або "правнучка". Найпопулярнішою версію є те, що Ніна з'явилась від Ниноса – так звався засновник Ассирійської імперії. Також вважається, що Ніна походить від грузинського слова, що перекладається як "юність". Свій День Ангела власниці цього імені святкують 27 січня, 14 травня та 19 листопада.
До теми: 27 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Характер власниць імені Ніна
Жінки з іменем Ніна є дуже добрими та чуйними, тому ніколи не відмовляють у допомозі. На жаль, цим часто можуть зловживати люди не з найкращими намірами. З віком Ніна це відчуває гостріше, тож відфільтровує людей, які користуються її добротою. До того ж, дівчата, які мають це чудове ім'я, завжди намагаються дотримуватись власних принципів, але ніколи не дозволяють собі нав'язувати переконання комусь іншому.
Вважається, що "зимові" Ніни є дуже запальними та рішучими, а от "весняні" відрізняють егоїзмом та полюбляють інтриги. Тим часом народжені влітку мають чудову пам'ять на злі справи інших, а "осінні" дуже цілеспрямовані та практичні.
Які професії підходять для Ніни
Власниці імені Ніна завжди шукають професію, яка буде їм не просто до душі, а й принесе дохід. До того ж, вони не дозволять собі відставати від інших, тому завжди викладатимуться на максимум. Відповідальність і пунктуальність цих жінок вражає, адже вони здатні проявити себе у різноманітних професіях, де не надто потрібна творчість.
Таким жінкам подобається навчати когось та відчувати свою правоту, тож їм підходять професії педагога, журналіста, медика, економіста. Не варто забувати і про кар'єрний ріст, адже Ніни усіма зусиллями досягають бажаного, але залишаються чесними та відкритими і з колегами, і тими, хто їй підпорядковується.
Сумісність імені Ніна
Вважається, що Ніні найвдаліше будувати романтичні стосунки з чоловіками, яких звуть Валентин, Віктор, Георгій, Михайло, Семен, Сергій. Це найкращий варіант сумісності, адже у шлюбі з ними Ніна здатна справді розкритись та почуватись щасливою.
Щоправда, не варто забувати, що у стосунках Ніна доволі сувора та темпераментна. Лише ззовні вона здається дуже спокійною та ніжною, але насправді усіляко намагається домінувати, тож кардинальне бачення сім'ї у стосунках може зруйнувати все. Але справжнє кохання здатна розтопити і її серденько, хоча Ніна і має доволі високу планку для партнера, адже він повинен бути не лише привабливими та розумним, а й вірним, надійним та турботливим.
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