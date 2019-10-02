День ангела Ігоря 2019: значення імені та характер його власників

День ангела Ігоря є чудовим святом, яке іменинники відзначають кілька разів у році. Розповідаємо про значення імені Ігоря та його особливості, походження, а також сумісність з іншими іменами.

Ім'я Ігор в перекладі з латини означає "юний воїн". Свій День ангела власники цього імені святкують 18 червня, а також 2 жовтня.

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Характер власників імені Ігор

Ім'я Ігор чудово підходить хлопцям, які народилися під знаками зодіаку Стрілець або Близнюки. У дитинстві діти з цим іменем володіють такими якостями: емоційність, цілеспрямованість, допитливість, енергійність, рухливість, активність, самодостатність. Ігор оптиміст, людина з веселою вдачею, товариський і красномовний, здатний заговорити будь-кого в будь-якій ситуації. А ще Ігор дуже допитливий чоловік, готовий розвиватися і самовдосконалюватися кожен новий день без зупинки. Проте Ігор погано ставиться до людей, які в чомусь його перевершують, але при цьому намагається бути якомога ближче до лідерів. Він ненавидить прискіпливих і тих, хто критикує його. Уникає спілкування із занадто розумними людьми, і більш того, намагається не спілкуватися з тими, в спілкуванні з ким немає ніякої вигоди.

Які професії підходять Ігорю

Зважаючи на характер Ігорів, то у майбутньому вони обирають професії, які тісно пов'язані зі спілкуванням, але не обов'язково пов'язану з громадською діяльністю. Найбільше він прагне до роботи, яка передбачає спілкування, але при цьому і явну перевагу. Тому доволі популярними посадами є такі: начальник в громадській організації, працівник юстиції або щось в цьому роді. До речі, ім'я Ігор може обдарувати й неймовірною тягою до лідерства. Ігор буде прагнути до лідерства, вищості, переваг над іншими, забуваючи при цьому про 2 важливі моменти – про те, що для отримання лідерства потрібно працювати, і про те, що у лідера завжди менше друзів, ніж хотілося б.

Сумісність імені Ігор

Вважається, що Ігорям найкомфортніше та найприємніше будувати стосунки з жінками, яких звуть Ангеліна, Вероніка, Олена, Ірина, Наталя, Оксана, Олеся.

До речі, зради з боку Ігоря в шлюбі не дивні й можуть псувати сімейне життя дуже часто. Ну не створений носій цього імені для вірності та відданості, не такий він.

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