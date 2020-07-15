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Демократія у всій красі: у США кіт отримав право голосувати на виборах
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Сім'я Тімсів з Атланти, штат Джорджія, отримала повідомлення про реєстрацію виборця на ім'я Коді Тімс і дуже здивувалася. Воно й не дивно, адже Коді – їхній домашній улюбленець.
Почати варто з того, що Коді – кіт, і тому не надто тямить у політиці.
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Тімси описують Коді як "прекрасного кота, який любив свою сім'ю і свій район". Є й інша, серйозніша проблема: взагалі-то кіт помер ще 12 років тому. Тімси зберігають його прах у невеликій коробці.
[Вибори] сильно розкручують, але якщо там реєструють кішок, то я не можу бути впевнена, кого ще вони намагаються зареєструвати. Не знаю, може, вони реєструють собак, мишей, змій, – прокоментувала Керол Тімс, господиня Коді.
Проте влада Джорджії заявила, що не висилала Тімсам листів з реєстрацією кота, і припустила, що у всьому винні "треті особи", які таким чином намагаються вивідати інформацію про мешканців.
На питання, кому б Коді віддав голос, якби міг голосувати, Керол Тімс відповіла, що він, безсумнівно, був би "демокотом", тобто котом-демократом.
Як то кажуть: Боже, храни Америку!
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