Dell представила оновлену лінійку ігрових ноутбуків

На міжнародній виставці CES 2019 компанія Dell представила нові моделі ігрових ноутбуків. Серед новинок є пристрої середнього цінового сегмента серій G5 і G7, а також оновлена ​​модель топової лінійки Alienware, одна з головних особливостей якої – можливість апгрейду ключових компонентів.

Dell G7 15 і G5 15 – це 15-дюймові ігрові моделі в корпусах чорного кольору. Два пристрої побудовані на базі процесорів Intel Coffee Lake аж до Core i7-8750HQ і відеокарт NVIDIA 20-й серії на архітектурі Turing (до RTX 2080 включно). Залежно від конфігурації, ноутбуки комплектуються OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K або Full HD матрицею з частотою оновлення 144 Гц. Лімітована ревізія Dell G5 15 SE відрізняється від базової моделі лише білим забарвленням кришки.

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Товщина корпусу Dell G5 15 становить 23,7 мм, важить ноутбук 2,77 кілограма. Dell G7 15 може похвалитися більш скромними габаритами і вагою – 19,9 мм і 2,62 кг відповідно.

Нова лінійка ноутбуків від Dell

Dell G7 17, як і випливає з назви, отримав 17-дюймовий дисплей. "Серцем" ноутбука у топовій конфігурації став продуктивний Intel Core i9 у тандемі з графічним адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080. На відміну від більш компактних моделей лінійки, G7 17 комплектується тільки дисплеєм з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 144 Гц.

У продаж новинки надійдуть 21 січня. Ціна Dell G5 15 стартує з позначки $ 999 у базовій конфігурації, за мінімальну ревізію Dell G7 15 доведеться віддати на $ 100 більше. Dell G7 17 обійдеться покупцям в суму від $ 1379.

Одночасно компанія представила і оновлену модель флагманську серію Alienware під назвою Area-51m. Крім топової залізної начинки, ноутбук примітний можливістю модернізації комплектуючих.

Базова версія лептопа працює під управлінням Intel Core i7-9700K, під "капотом" топової конфігурації встановлений Intel Core i9-9900HK. Графічні можливості апарату представлені новітньою NVIDIA GeForce RTX 2080. У залежності від ревізії пристрою, місткість дискового накопичувача становитиме до 2 ТБ, обсяг оперативної пам'яті – до 64 ГБ.

Окремі моделі можна апгрейдити

Дисплей Area-51m з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц підтримує технології адаптивної синхронізації NVIDIA G-Sync і відстеження очей Tobii.

Охолодження новинки забезпечує фірмова система Advanced Cryo-Tech 2.0, ключовою особливістю якої є принцип відведення тепла від внутрішніх компонентів. Забір холодного повітря здійснюється через нижню частину пристрою, а викид гарячого відбувається через вентиляційні отвори в задній і бічних частинах корпусу, рівномірно розподіляючи повітряні потоки всередині лептопа. Інтелектуальна система обертання вентиляторів самостійно підлаштовується під рівень навантаження, дотримуючись баланс між шумом і продуктивністю.

Використання стандартного сокета CPU і спеціального роз'єму для відеокарти дозволить власнику проводити апгрейд ноутбука в майбутньому. Крім того, Alienware Area-51m повністю сумісний із зовнішнім модулем Alienware Graphics Amplifier, який забезпечує під'єднання десктопної графіки виробництва AMD або NVIDIA.

У продаж флагманський ігровий ноутбук надійде 21 січня, ціна новинки буде оголошена пізніше.

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