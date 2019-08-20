Dell показала футуристичний комп'ютер Aurora R9

Компанія Dell презентувала в рамках міжнародної виставки Gamescom 2019 свій новий десктопний комп'ютер, випущений під брендом Alienware. Новинка отримала назву Aurora R9.

Aurora R9 – це редизайн попередньої версії десктопа. Комп'ютер відрізняється футуристичним дизайном, що впадає в очі. Новинка орієнтована на геймерів.

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Aurora R9

Гаджет отримав процесор Intel Core i9-9900K з водяним охолодженням, 64 ГБ оперативної пам'яті HyperX і 4 ТБ твердотільного і магнітного сховища, до двох графічних процесорів Nvidia RTX 2080 або одного 2080 Ti. Пристрій поставляється в стильному корпусі з підсвічуванням AlienFX Lighting, яке виконане у новому дизайні Alienware Legend.

Доступний буде комп'ютер у двох колірних варіантах – Dark Side of the Moon і Lunar Light. Перший буде коштувати від 970 доларів, в той час, як другий обійдеться трохи дорожче.

Aurora R9

Aurora R9

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