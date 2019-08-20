Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Dell показала футуристичний комп'ютер Aurora R9

  • 15
Футуристичний комп'ютер від Alienware - фото 1
Футуристичний комп'ютер від Alienware / theverge

Компанія Dell презентувала в рамках міжнародної виставки Gamescom 2019 свій новий десктопний комп'ютер, випущений під брендом Alienware. Новинка отримала назву Aurora R9.

Aurora R9 – це редизайн попередньої версії десктопа. Комп'ютер відрізняється футуристичним дизайном, що впадає в очі. Новинка орієнтована на геймерів.

І ще: У мережі показали новий супертонкий смартфон Nokia

Aurora R9 - фото 348869
Aurora R9

Гаджет отримав процесор Intel Core i9-9900K з водяним охолодженням, 64 ГБ оперативної пам'яті HyperX і 4 ТБ твердотільного і магнітного сховища, до двох графічних процесорів Nvidia RTX 2080 або одного 2080 Ti. Пристрій поставляється в стильному корпусі з підсвічуванням AlienFX Lighting, яке виконане у новому дизайні Alienware Legend.

Доступний буде комп'ютер у двох колірних варіантах – Dark Side of the Moon і Lunar Light. Перший буде коштувати від 970 доларів, в той час, як другий обійдеться трохи дорожче.

Aurora R9 - фото 348870
Aurora R9
Aurora R9 - фото 348871
Aurora R9

Читайте також: Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція

Джерело: theverge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 924
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 183
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1697094
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології