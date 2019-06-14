Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Дельфіни заводять друзів за спільними інтересами, – вчені

  • 6
Дельфіни можуть зав'язувати дружні стосунки на роки - фото 1
Дельфіни можуть зав'язувати дружні стосунки на роки

Коли ми заводимо друзів, то часто вибираємо компаньйонів, які мають схожі з нами риси або люблять брати участь в тих же заходах. Виявляється, дельфіни діють майже так само, як люди, коли встановлюють дружні зв'язки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у "Записках Королівського товариства B", китоподібні формують міцні соціальні зв'язки з тими, хто має схожі інтереси.

І ще: Як господарі впливають на своїх домашніх улюбленців: цікаве дослідження

У певному сенсі це не дивує, адже ми знаємо, що дельфіни живуть в групах, що характеризуються складними соціальними взаємодіями. Проте, результати дослідження – ще один яскравий приклад цікавої поведінки й інтелекту, яким володіють ці істоти.

Під час дослідження міжнародна група вчених з Університету Західної Австралії, Університету Бристоля (Британія) і Університету Цюриха (Швейцарія) досліджувала унікальну групу дельфінів-афалін або пляшконосих дельфінів.

Ця невелика популяція мешкає в районі всесвітньої спадщини в затоці Шарк-Бей на заході Австралії. Група китоподібних особливо цікава незвичайною поведінкою, коли дельфіни використовують морські губки як інструмент для пошуку їжі. Така поведінка не спостерігалася більше ніде у світі.

Попередні дослідження показали, що самки з цієї групи, які шукають їжу за допомогою морських губок, люблять проводити час з іншими матусями-дельфінами, які роблять те ж саме. Аналогічна поведінка у самців досі не була досліджена, що залишало пробіл у наших знаннях.

Вони шукають собі партнерів по пошуку здобичі - фото 334327

Щоб заповнити цю прогалину, дослідники зібрали дані про 124 дельфінів-самців з затоки Шарк за 9-річний період між 2007 і 2015 роками. Серед цих дельфінів одні брали участь в пошуку їжі за допомогою губок, а інші – ні.

Проаналізувавши дані, команда прийшла до висновку, що ті самці, які використовували губки для пошуку їжі, значно частіше спілкувалися з іншими губками, незалежно від того, наскільки вони були пов'язані зі своїми супутниками.

Пошук добичі з губкою – важка і значною мірою поодинока діяльність, тому тривалий час вважалося, що вона несумісна з потребами самців дельфінів в затоці Шарк, – каже Саймон Аллен, співавтор Дослідження з Бристоля. – Однак наше нове дослідження припускає, що, подібно до дельфінів-самок і людей, дельфіни-самці формують соціальні зв'язки на основі спільних інтересів.

Дослідники також заявили, що міцні зв'язки між дельфінами-самцями можуть тривати десятиліттями і мають вирішальне значення для успіху їх спарювання.

Читайте також: Викрадений собака зустрівся з господарями через два роки: відео, яке розчулює

Джерело: newsweek
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 992
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • Вчора, 15:21
  • 1217
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • Вчора, 11:00
  • 855
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука