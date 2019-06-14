Дельфіни заводять друзів за спільними інтересами, – вчені

Коли ми заводимо друзів, то часто вибираємо компаньйонів, які мають схожі з нами риси або люблять брати участь в тих же заходах. Виявляється, дельфіни діють майже так само, як люди, коли встановлюють дружні зв'язки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у "Записках Королівського товариства B", китоподібні формують міцні соціальні зв'язки з тими, хто має схожі інтереси.

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У певному сенсі це не дивує, адже ми знаємо, що дельфіни живуть в групах, що характеризуються складними соціальними взаємодіями. Проте, результати дослідження – ще один яскравий приклад цікавої поведінки й інтелекту, яким володіють ці істоти.

Під час дослідження міжнародна група вчених з Університету Західної Австралії, Університету Бристоля (Британія) і Університету Цюриха (Швейцарія) досліджувала унікальну групу дельфінів-афалін або пляшконосих дельфінів.

Ця невелика популяція мешкає в районі всесвітньої спадщини в затоці Шарк-Бей на заході Австралії. Група китоподібних особливо цікава незвичайною поведінкою, коли дельфіни використовують морські губки як інструмент для пошуку їжі. Така поведінка не спостерігалася більше ніде у світі.

Попередні дослідження показали, що самки з цієї групи, які шукають їжу за допомогою морських губок, люблять проводити час з іншими матусями-дельфінами, які роблять те ж саме. Аналогічна поведінка у самців досі не була досліджена, що залишало пробіл у наших знаннях.

Щоб заповнити цю прогалину, дослідники зібрали дані про 124 дельфінів-самців з затоки Шарк за 9-річний період між 2007 і 2015 роками. Серед цих дельфінів одні брали участь в пошуку їжі за допомогою губок, а інші – ні.

Проаналізувавши дані, команда прийшла до висновку, що ті самці, які використовували губки для пошуку їжі, значно частіше спілкувалися з іншими губками, незалежно від того, наскільки вони були пов'язані зі своїми супутниками.

Пошук добичі з губкою – важка і значною мірою поодинока діяльність, тому тривалий час вважалося, що вона несумісна з потребами самців дельфінів в затоці Шарк, – каже Саймон Аллен, співавтор Дослідження з Бристоля. – Однак наше нове дослідження припускає, що, подібно до дельфінів-самок і людей, дельфіни-самці формують соціальні зв'язки на основі спільних інтересів.

Дослідники також заявили, що міцні зв'язки між дельфінами-самцями можуть тривати десятиліттями і мають вирішальне значення для успіху їх спарювання.

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