Як господарі впливають на своїх домашніх улюбленців: цікаве дослідження

Вчені з'ясували, що рівень гормону кортизолу (один з основних біомаркерів стресу) у собак і їх власників взаємно пов‘язані. Причому, винними у стресі хатніх улюбленців є саме ми, люди.

Перевірити, чи може стрес людини впливати на стан його собаки, вирішили шведські вчені під керівництвом Енн-Софі Зундман з Лінчепінгського університету (Швеція).

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У їх дослідженні взяли участь 58 осіб і їх вихованці двох різних порід - шелті і коллі. Двічі - влітку і взимку - вчені вимірювали рівень кортизолу в волоссі і шерсті учасників.

Учені з'ясували, що рівень кортизолу людей корелював (p <0,001) з рівнем кортизолу їх собак, причому як в зимовий, так і в літній період. Найбільша залежність спостерігалася у собак-самок і тих собак, які беруть участь в змаганнях, а вік собаки, наявність можливості самостійного вигулу біля місця проживання, робочий графік людини і наявність в будинку інших собак на зв'язок не впливали.

Далі автори вивчили, як активність вихованців позначається на їх рівні кортизолу, для чого протягом тижня собаки носили спеціальний нашийник - трекер активності: виявилося, що рівень кортизолу з активністю собаки ніяк не корелює. При цьому на рівень кортизолу впливала пора року: в зимові місяці у собак (але не у власників) він був вищий.

Нарешті, дослідники розглянули, як на рівень стресу собак та їх власників впливає на їх особистісні якості. Для цього вони скористалися опитувальником «Великої п'ятірки» для людей і його аналогом для собак (відповіді на другий опитувальник давали господарі). Так, вчені з'ясували, що невротизм власників з рівнем кортизолу собак корелює негативно, а відкритість досвіду і свідомість - позитивно.

Таким чином, автори винесли припущення про те, що собаки можуть відображати рівень стресу, який відчувають їх господарі. При цьому необхідно уточнити, що виявлений ​взаємозв'язок - тільки кореляція, яка, однак, не залежала від інших показників, здатних впливати на стрес — наприклад, рівня активності.

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