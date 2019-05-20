Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram: що постить перша леді

Дружина президента України Олена Зеленська завела офіційний акаунт у соцмережі Instagram та вже опублікувала кілька фото в новому профілі. Дивіться, що постить новоспечена перша леді на своїй сторінці!

20 травня відбулася інавгурація президента Володимира Зеленського, тож тепер його дружина офіційно стала першою леді України. Під урочистостей з нагоди складення присяги Олена Зеленська підтримувала свого чоловіка та вже взялася до нових обов'язків.

Як це було: Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України

Разом із президентом перша леді вітала закордонних гостей на інавгурації. Також Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram, де виклала фото з сьогоднішньої події. При цьому зараз вона підписана лише на 4 акаунти: "Команда Зеленського", "Жіночий Квартал", "Студія Квартал 95" і офіційний акаунт Володимира Зеленського як актора.

На світлинах дружина Зеленського позує в білому вбранні від українського дизайнера Артема Клімчука. Олена красується у сукні та жакеті-кейпі молочного кольору.

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